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4 грудня • оновлено в 21:50
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"Жуки з'їли": в мережу потрапили сумні знімки ТЦ в Донецьку

4.3т
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У мережі з'явилися нові фото гіпермаркету Metro в Донецьку, який терористи "ДНР" повністю розграбували ще в 2014 році.

Знімки в Facebook опублікував учасник боїв за Донецький аеропорт Андрій Шор.

"Найвідоміший торговий центр в Україні. Ось тільки залишилося від нього небагато. Жуки з'їли", – прокоментував він.

Новини
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"Жуки з'їли": в мережу потрапили сумні знімки ТЦ в Донецьку

facebook.com/andriy.shor

"Жуки з'їли": в мережу потрапили сумні знімки ТЦ в Донецьку

facebook.com/andriy.shor

"Жуки з'їли": в мережу потрапили сумні знімки ТЦ в Донецьку

facebook.com/andriy.shor

"Жуки з'їли": в мережу потрапили сумні знімки ТЦ в Донецьку

facebook.com/andriy.shor

"Жуки з'їли": в мережу потрапили сумні знімки ТЦ в Донецьку

facebook.com/andriy.shor

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київський блогер з'їздив до окупованого Донецька, де відвідав "Донбас Арену", показавши фотографії спорожнілої при "ДНР" споруди. За словами автора, через 5 років стадіон остаточно помре.

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Особа
Андрій Шор
Місце
Україна Донецьк
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Эту великую победу обдроченцев Дырляндии, над бухлом, колбасой и быт техникой из Метро, отмечают на государственном уровне? Ветераны ходят по школам и садикам, с рассказами о своих подвигах ?
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Рост на лицо,Донбасс керуэ.
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