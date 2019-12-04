"Жуки з'їли": в мережу потрапили сумні знімки ТЦ в Донецьку

У мережі з'явилися нові фото гіпермаркету Metro в Донецьку, який терористи "ДНР" повністю розграбували ще в 2014 році.
Знімки в Facebook опублікував учасник боїв за Донецький аеропорт Андрій Шор.
"Найвідоміший торговий центр в Україні. Ось тільки залишилося від нього небагато. Жуки з'їли", – прокоментував він.
facebook.com/andriy.shor
facebook.com/andriy.shor
facebook.com/andriy.shor
facebook.com/andriy.shor
facebook.com/andriy.shor
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київський блогер з'їздив до окупованого Донецька, де відвідав "Донбас Арену", показавши фотографії спорожнілої при "ДНР" споруди. За словами автора, через 5 років стадіон остаточно помре.
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