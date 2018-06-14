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"Жорстоко карають!" У мережі показали роботу легендарної групи розвідників ЗСУ на Донбасі

5.3тЧитати новину російською

Розвідники першого батальйону 54-ї бригади, легендарна група К-2, жорстоко карають ворога на Донбасі.

Кадри їх "роботи" показало співтовариство "Вернись живим" у Facebook.

"Ворожі обстріли населених пунктів Світлодарської дуги жорстко караються цими хлопцями. Десятки одиниць знищеної техніки і ворожих позицій", - йдеться в коментарі до відео.

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Показана робота легендарних розвідників ЗСУ

Скріншот з відео

Відзначається, що на записі показано, що кожен день відбувається на Сході і кілька секунд про тих, кого захищають військові.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ показали в мережі потужний танковий бій під час навчань на Донбасі.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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