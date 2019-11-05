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5 листопада • оновлено в 19:08
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Жорстоке вбивство школярки під Одесою: суд виніс рішення щодо підозрюваного

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У вівторок, 5 листопада, Комінтернівський суд Одеської області взяв під варту 15-річного підозрюваного у вбивстві 14-річної Дар'ї Дробот.

Про це з посиланням на пресслужбу прокуратури Одещини повідомляє УНІАН. Було винесено рішення про арешт на 60 діб без права на внесення застави.

Відзначається, що за клопотанням адвоката підозрюваного підлітка засідання пройшло в закритому режимі.

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Вбивство школярки під Одесою: суд виніс рішення

Вбивство школярки під Одесою: суд виніс рішення

Хлопця звати Кирило, він – житель Суворовського району Одеси. На засіданні суду щодо обрання запобіжного заходу була присутня його мати.

Всі подробиці про страшне вбивство дівчинки читайте в нашому ексклюзиві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Одеса
Тег
вбивство
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