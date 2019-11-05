Жорстоке вбивство школярки під Одесою: суд виніс рішення щодо підозрюваного

У вівторок, 5 листопада, Комінтернівський суд Одеської області взяв під варту 15-річного підозрюваного у вбивстві 14-річної Дар'ї Дробот.
Про це з посиланням на пресслужбу прокуратури Одещини повідомляє УНІАН. Було винесено рішення про арешт на 60 діб без права на внесення застави.
Відзначається, що за клопотанням адвоката підозрюваного підлітка засідання пройшло в закритому режимі.
Вбивство школярки під Одесою: суд виніс рішення
Хлопця звати Кирило, він – житель Суворовського району Одеси. На засіданні суду щодо обрання запобіжного заходу була присутня його мати.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Одеській області поліція виявила мертвою зниклу 14-річну Дар'ю Дробот, яку розшукували протягом цілої ночі.
Неповнолітнього, якого бачили останнім поруч із дівчиною, розшукали.
На тілі загиблої, яку знайшли роздягненою, виявили сліди удушення, а також у неї була зламана щелепа. Медики назвали причиною смерті асфіксію.
Мобільний телефон убитої виявили у знайомої підозрюваного в злочині 15-річного хлопця.
У поліції показали відео із затриманим хлопцем. Він був у стані сильного наркотичного сп'яніння.
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