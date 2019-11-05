Жорстоке вбивство школярки під Одесою: суд виніс рішення щодо підозрюваного

У вівторок, 5 листопада, Комінтернівський суд Одеської області взяв під варту 15-річного підозрюваного у вбивстві 14-річної Дар'ї Дробот.

Про це з посиланням на пресслужбу прокуратури Одещини повідомляє УНІАН. Було винесено рішення про арешт на 60 діб без права на внесення застави.

Відзначається, що за клопотанням адвоката підозрюваного підлітка засідання пройшло в закритому режимі.

Вбивство школярки під Одесою: суд виніс рішення

Хлопця звати Кирило, він – житель Суворовського району Одеси. На засіданні суду щодо обрання запобіжного заходу була присутня його мати.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Одеській області поліція виявила мертвою зниклу 14-річну Дар'ю Дробот, яку розшукували протягом цілої ночі.

Неповнолітнього, якого бачили останнім поруч із дівчиною, розшукали.

На тілі загиблої, яку знайшли роздягненою, виявили сліди удушення, а також у неї була зламана щелепа. Медики назвали причиною смерті асфіксію.

Мобільний телефон убитої виявили у знайомої підозрюваного в злочині 15-річного хлопця.

У поліції показали відео із затриманим хлопцем. Він був у стані сильного наркотичного сп'яніння.

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