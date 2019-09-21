"Жодної копійки ворожому Криму!" З'явилися показові фото порожніх пляжів

У мережу потрапили показові фото з анексованого Росією Криму з порожніми пляжами в розпал "оксамитового сезону".
Відповідні знімки з Судака виклав у Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%. На фото видно ряди вільних лежаків і поодиноких туристів.
"Русо-туристо – жодної копійки в економіку ворожого Криму! Ну, прощавай, літо! Все, припливли – холоднішає... А море +20", – підписав блогер фото.
@KrimRt
@KrimRt
@KrimRt
@KrimRt
@KrimRt
@KrimRt
@KrimRt
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото, на яких видно, на що перетворили російські окупанти море в анексованому Криму. Вода виглядає дуже брудною, море схоже на болото.
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