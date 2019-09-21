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21 вересня • оновлено в 10:13
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"Жодної копійки ворожому Криму!" З'явилися показові фото порожніх пляжів

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У мережу потрапили показові фото з анексованого Росією Криму з порожніми пляжами в розпал "оксамитового сезону".

Відповідні знімки з Судака виклав у Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%. На фото видно ряди вільних лежаків і поодиноких туристів.

"Русо-туристо – жодної копійки в економіку ворожого Криму! Ну, прощавай, літо! Все, припливли – холоднішає... А море +20", – підписав блогер фото.

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"Жодної копійки ворожому Криму!" З'явилися показові фото порожніх пляжів

@KrimRt

"Жодної копійки ворожому Криму!" З'явилися показові фото порожніх пляжів

@KrimRt

"Жодної копійки ворожому Криму!" З'явилися показові фото порожніх пляжів

@KrimRt

"Жодної копійки ворожому Криму!" З'явилися показові фото порожніх пляжів

@KrimRt

"Жодної копійки ворожому Криму!" З'явилися показові фото порожніх пляжів

@KrimRt

"Жодної копійки ворожому Криму!" З'явилися показові фото порожніх пляжів

@KrimRt

"Жодної копійки ворожому Криму!" З'явилися показові фото порожніх пляжів

@KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото, на яких видно, на що перетворили російські окупанти море в анексованому Криму. Вода виглядає дуже брудною, море схоже на болото.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму відпочінок Крим
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Кор Павел
Кор Павел
Люди в куртках сидят, на улице холодно а коклы кричат, народу то нет.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Онанизм головного мозга нерабов продолжается. А вообще, меня порадовала последняя фотка. Судя по одежде, там градусов 12-13, но разве может это смутить скачущую биомассу?
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Зимой там будет ещё меньше туристов)!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Zrada Peremoga, не передергивай, тварь.
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