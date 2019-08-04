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Жодного перемир'я: "Л/ДНР" розв'язали бої і звинуватили ЗСУ

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Терористи "Л/ДНР" у неділю, 4 серпня, чотири рази порушили заборону на використання будь-якої зброї на Донбасі.

Втрат серед українських військових зафіксовано не було. Збройні Сили дотримувались режиму припинення вогню, інформує прес-служба Операції Об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

Відомо, що збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

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Зрадив Україну: на Донбасі ліквідували терориста "ДНР". Фото

Ілюстрація. Перемир'я на Донбасі

Ілюстрація. Перемир'я на Донбасі

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Верхньоторецька у напрямку Пантелеймонівки – застосовуючи міномет калібру 82 мм;

  • двічі в районі населеного пункту Піски у напрямку Лозового – застосовуючи стрілецьку зброю;

  • поруч із н.п. Широкино у напрямку Саханки – застосовуючи стрілецьку зброю.

Карта ООС

Карта ООС

У свою чергу терористи "ДНР" почали поширювати фейк про те, що бійці ЗСУ нібито влаштували обстріл Горлівки в районі селища Шахти 6/7.

Вони повідомляють, що один із бойовиків 4 серпня отримав поранення.

Жодного перемир'я: "Л/ДНР" розв'язали бої і звинуватили ЗСУ

Скріншот

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я.

Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню. Зокрема, заборонено:

  • застосування будь-якого виду вогню, включаючи снайперську;

  • наступальні дії та розвідувально-диверсійні операції;

  • розміщення важкого озброєння в населених пунктах та поблизу них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше контррозвідка СБУ розсекретила російського найманця Михайла Шляніна з позивним "Ректор", який тренував терористів "ДНР" і влаштував штурм Мар'їнки.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР ООС Збройні сили України терористи "ДНР" фейки
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