Жодного перемир'я: "Л/ДНР" розв'язали бої і звинуватили ЗСУ

Терористи "Л/ДНР" у неділю, 4 серпня, чотири рази порушили заборону на використання будь-якої зброї на Донбасі.

Втрат серед українських військових зафіксовано не було. Збройні Сили дотримувались режиму припинення вогню, інформує прес-служба Операції Об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

Відомо, що збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ілюстрація. Перемир'я на Донбасі 112 Україна

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Верхньоторецька у напрямку Пантелеймонівки – застосовуючи міномет калібру 82 мм;

двічі в районі населеного пункту Піски у напрямку Лозового – застосовуючи стрілецьку зброю;

поруч із н.п. Широкино у напрямку Саханки – застосовуючи стрілецьку зброю.

Карта ООС

У свою чергу терористи "ДНР" почали поширювати фейк про те, що бійці ЗСУ нібито влаштували обстріл Горлівки в районі селища Шахти 6/7.

Вони повідомляють, що один із бойовиків 4 серпня отримав поранення.

Скріншот

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я.

Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню. Зокрема, заборонено:

застосування будь-якого виду вогню, включаючи снайперську;

наступальні дії та розвідувально-диверсійні операції;

розміщення важкого озброєння в населених пунктах та поблизу них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше контррозвідка СБУ розсекретила російського найманця Михайла Шляніна з позивним "Ректор", який тренував терористів "ДНР" і влаштував штурм Мар'їнки.

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