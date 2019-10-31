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31 жовтня • оновлено в 18:32
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/ Розслідування

"Життя потріпало": соратник Януковича повернувся в Україну. Фото

6.1т Читати матеріал російською

Звільнений начальник відділу спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що ексвіцеспікер часів президента-втікача Віктора Януковича Ігор Калетник, який проходив підозрюваним у справі про "диктаторських законах 16 січня", повернувся в Україну.

Про це колишній прокурор ГПУ повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ. За словами Горбатюка, це стало можливим після того, як ексзаступник генпрокурора Юрія Луценка Сергій Кизь закрив справу проти Калетника.

Незабаром "Срана" опублікувала підтверджуюче фото Калетника на тлі Верховного суду. Відзначається, що знімок, який сплив 31 жовтня, був зроблений на 10 днів раніше.

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Калетник повернувся в Україну

Калетник повернувся в Україну

Страна

"Уже в Україні. Сфотографувався біля Верховної Ради. Постанова про закриття справи незаконна, її потрібно скасувати, що і було вирішено у вересні, після перших, ще конструктивних нарад із Рябошапкою. І до цих пір рішення не ухвалено", – прокоментував Горбатюк.

У мережі відзначили, що Калетник помітно постарів.

"Видно, що життя потріпало трохи, постарів. ГПУ закрила справу проти Калетника і зняла його з розшуку. Тепер він, виходить, – вільна людина. Диву даємся. Але це Україна, крихітко", – написали в Telegram-каналі "UN сливи і груші ".

Ігор Калетник повернувся в Україну

Ігор Калетник повернувся в Україну

Гордон

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Особи
Ігор Калетник Віктор Янукович
Місце
Україна
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Агент КГБ ...
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Starik Nik
Starik Nik
Ну, він же "укгАинец", тому й закрили справу.
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Serov Oleg
Serov Oleg
ждем возвращения Федоровича,лучшего президента в короткой истории окр.аины
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