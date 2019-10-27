Головна Новини
28 жовтня • оновлено в 01:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Гармати, танки, "Гради"! Жителів Криму шокував "сюрприз" окупантів

1.1т Читати матеріал російською

Жителів Ялти в анексованому Росією українському Криму обурила кількість військової техніки на вулицях і в портах.

Своє невдоволення місцеві жителі висловили в одній із груп у соцмережі. Відповідні фото на сторінці в Twitter опублікувала блогер із ніком RoksolanaToday&Крым.

Ілюстрація. Анексія Криму

Ілюстрація. Анексія Криму

Вона показала світлини, на яких зображено, як діти грають і позують на тлі зброї.

Новини
Б'ють молотком і душать: у Криму банда 12-річних кадетів залякала все училище

"Не знаю, чиї це діти, але це не ялтинців. Якихось "пмжесних" лаптів", – написала блогер.

Гармати, танки, 'Гради'! Жителів Криму шокував 'сюрприз' окупантів

twitter.com/KrimRt

Гармати, танки, 'Гради'! Жителів Криму шокував 'сюрприз' окупантів

twitter.com/KrimRt

"Там, де раніше були круїзні лайнери, зараз військові кораблі. Там, де раніше були дитячі атракціони, зараз стоять гармати, танки, "Гради"! Жесть. Наші чиновники зовсім загубилися в реаліях", – обурилася місцева мешканка в міському пабліку.

Гармати, танки, 'Гради'! Жителів Криму шокував 'сюрприз' окупантів

twitter.com/KrimRt

Гармати, танки, 'Гради'! Жителів Криму шокував 'сюрприз' окупантів

twitter.com/KrimRt

Гармати, танки, 'Гради'! Жителів Криму шокував 'сюрприз' окупантів

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков озвучив умову, за якої Росія буде готова на переговори з Україною щодо Криму.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Ялта
Теги
воєнна техніка фотографии Крим Новини Криму
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel