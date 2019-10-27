Гармати, танки, 'Гради'! Жителів Криму шокував 'сюрприз' окупантів

Жителів Ялти в анексованому Росією українському Криму обурила кількість військової техніки на вулицях і в портах.

Своє невдоволення місцеві жителі висловили в одній із груп у соцмережі. Відповідні фото на сторінці в Twitter опублікувала блогер із ніком RoksolanaToday&Крым.

Ілюстрація. Анексія Криму

Вона показала світлини, на яких зображено, як діти грають і позують на тлі зброї.

"Не знаю, чиї це діти, але це не ялтинців. Якихось "пмжесних" лаптів", – написала блогер.

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

"Там, де раніше були круїзні лайнери, зараз військові кораблі. Там, де раніше були дитячі атракціони, зараз стоять гармати, танки, "Гради"! Жесть. Наші чиновники зовсім загубилися в реаліях", – обурилася місцева мешканка в міському пабліку.

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

З паблік Ялти

Про треш цей дикий

Я ж кажу-це не наші діти

І там не ми

Віннікова з Москви.Ето видно відразу pic.twitter.com/9FK7RWiZAJ - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 27, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков озвучив умову, за якої Росія буде готова на переговори з Україною щодо Криму.

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