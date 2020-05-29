Депутати Кагарлицької міської ради з’ясували, що у місцевий відділ поліції приймали на роботу людей, які не мали б там служити, а ще губили кримінальні справи.

Як пише ВВС Україна, там зникли 20 проваджень. Це питання навіть виносили на розгляд міської ради (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Жителі Кагарлика жаліються на бездіяльність поліцейських

Голова комісії з регламенту та правоохоронної діяльності міськради Сергій Павлик ще до резонансних подій кілька разів просив міських депутатів визнати роботу місцевих правоохоронців незадовільною. Але більшість його не підтримала.

Те, що сталося у відділку в ніч на 24 травня, депутат порівнює з "нічним допитом у гестапо".

Місцеві жителі жаліються на байдужість до простих людей і бездіяльність поліцейських.

У однієї жінки вкрали сумку з грошима, мобільним та ключами. Вона дзвонила на свій номер - телефон і далі був увімкнений, отже, його можна було розшукати по гарячих слідах. Але, за її словами, місцеві поліцейські цим не займалися, як жінка не просила їх допомогти.

Також поліція не реагувала на заяви про незаконну вирубку лісів.

"Рубали найкращі, найбільш здорові дерева. Я питала їх, чи це таке санітарне очищення лісу? Ці люди лише сміялися", – пригадала активістка Марія Ковалець.

Коли ж наряд поліції таки дістався лісу, то звідти на подив жінки виїхала інша поліцейська машина. За результатами перевірки вони мали б скласти акт.

"Відповіли, що ті (невідомі, хто рубав ліс - ред.) усе одно відкупляться і їм нічого не буде. Краще вже без такої поліції, ніж з нею", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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