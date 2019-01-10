''Жертвую добровільно'': українські дипломати втрапили у гучний скандал у Мексиці

Працівників українського посольства у Мексиці звинуватили у вимаганні грошей, нібито на потреби армії.

На дипустанову почали скаржитися мексиканці, які приїздять в Україну, йдеться у сюжеті ТСН.

Адвокат Карлос Едуардо Сото Тревіно розповів, що український консул перед вирішенням візових питань зажадав здати гроші нібито на потреби армії. У посольстві у нього просили благодійний внесок у розмірі 80-100 доларів. Також юриста просили написати такий самий лист і тільки після цього він міг отримати візу, яка до того ж оплачується окремо.

"Вона, Анна Пророк, радить написати цей лист власноруч і віддати кошти на благодійність без чека", — назвав адвокат ім'я жінки, яка вирішує в посольстві візові питання.

Ще один громадянин Мексики Сергіо Пенья Серрано підтвердив, що у консульстві розміщений інформаційний стенд і на ньому прикріплений приклад листа про "благодійні пожертвування".

"На столі лежала форма листа, яку треба було відтворити, про те, що я добровільно жертвую гроші на Донбас", — розповів він.

Сама Пророк не коментувала інформацію про добровільні внески.

"Якщо громадяни здають гроші на АТО — це їхня особиста справа, а не моя", — відповіла дипломат.

Міністерство закордонних справ України після запиту почало перевірку дипустанови в Мексиці, але жодних порушень не виявило. Заступник директора консульської служби МЗС України Василь Кирилич пояснив, що працівники посольства у Мексиці самі виявили ініціативу збирати добровільні внески, які потім передають військовому госпіталю у Києві на лікування українських військових, які отримали поранення у зоні ООС. При цьому в самому госпіталі цю інформацію не коментували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мексиці мера вбили через годину після вступу на посаду.