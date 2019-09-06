Жертвам – по 10 років: путінська "Юнармія" вляпалася у педофільський скандал у Криму

Російська воєнізована дитяча організація "Юнармія" стала фігурантом грандіозного сексскандалу. В її таборах на території окупованого Криму здійснювалося розбещення дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), посилаючись на джерела інсайдерської інформації.

"В окупованому Криму у "патріотичних" таборах, створених окупантами варіанту організації "Юнармія", Росія порушила низку карних проваджень за сексуальне розбещення неповнолітніх (педофілія) на окремих керівників з РФ", – написав він.

Штефан зазначив, що оскільки всі патріотичні гуртки країни-агресора замикаються на вищому керівництві її Міноборони, а курує деякі з них ФСБ, тепер резонансну інформацію намагаються приховати. За попередніми даними, від дій педофілів постраждало близько 15 неповнолітніх дітей віком від 10 до 15 років.

"Отже, напрошується питання: вони все ще вірять, що з Росії прийшли їх звільняти, а не ґвалтувати їхніх дітей?" – обурився захисник України.

Діти в "Юнармії" Спільнота "Юнармії"

Окупанти з дитинства готують людей до війни Спільнота "Юнармії"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму 270 школярів зібрали у мілітаризованому таборі "Юнармії", де навчали військовій справі. Табір організували у смт Заозерне на базі дитячого оздоровчого центру "Червоні вітрила".

Ще один військовий табір для дітей відкрили у євпаторійському санаторії "Здравниця", де з дітьми велася пропагандистська робота. У мережі були шоковані таким вихованням дітей, зазначаючи, що окупанти "промивають мізки" школярам.

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