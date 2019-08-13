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/ Розслідування

"Жалюгідна купка бандитів": терористи "ДНР" визнали провал на Донбасі

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Так званий "голова пресслужби народної міліції ДНР" Даниїл Безсонов визнав, що на початку російського вторгнення на Донбас у 2014 році його підтримали лише 0,28% боєздатного місцевого населення.

Ця статистика почала масово з'являтися на проросійських сайтах окупантів, звернув увагу в своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Денис Казанський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Охочих стати на захист рідної землі було не багато. Досить для певних операцій і хоч якогось опору, але не більше того. За неофіційною статистикою, у 2014 році в "ополчення" вступило 0,28% від усієї кількості чоловіків, за віком здатних тримати в руках зброю, які проживають в Донецьку і Донецькій області. Це навіть не 1% і не 5%, а 0,28%!!!" – обурився Безсонов.

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Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

"Главред"

Казанський в свою чергу, зазначив, що ця цитата є красномовним доказом того, що російського агресора ніхто не чекав на українському Донбасі.

"Тобто, виходить, що Росія, прикриваючись цією жалюгідною жменькою бандитів, тримає в заручниках весь регіон, і 0,28% диктують свою волю мільйонам жителів ОРДЛО. Ось як виглядає насправді "народна республіка", – зазначив він.

Казанський уточнив, що українські журналісти пишуть про це з 2014 року, проте раніше терористи "ДНР" називали об'єктивну інформацію "брехнею", "фейком" і "пропагандою Сороса". Тепер же правдивість мізерної підтримки окупантів визнали навіть вони.

"Великий привіт всім любителям поговорити про "громадянську війну в Україні". 0,28% кримінальників, готових взяти зброю, грабувати і вбивати можна знайти в будь-якій державі. Навіть найбільш благополучній", – резюмував журналіст.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" намагаються набрати нові загони в "ополчення", обіцяючи службу в Донецьку, зарплату і навіть російський паспорт. Такі оголошення з'явилися в мережі недавно. Подібними закликами насправді намагаються укомплектувати передові позиції, набираючи людей в загони "гарматного м'яса", де ніхто служити не хоче.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна Донецьк
Тег
ДНР
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Выходит, что Россия, прикрываясь этой жалкой горсткой бандитов, держит в заложниках весь регион, и 0,28% диктуют свою волю миллионам жителей ОРДЛО ? Так это давно было ясно, откуда там сепаратисты, даже история с паспортами это доказывает !
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
О чём написал Безсонов? Что в период событий майдана лишь 0.28% населения Донбасса решились взяться за оружие! И если бы не политика майдана на противостояние (типа Москаляку на гиляку) - гражданской войны не было бы! А так возбуждённые нацики под чутким руководством амер-сов довели страну до цугундера,
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А что "прочитал" Де. бил Казанский! "Украина- самое благополучное государство!" Дбил Казанский решил своей тупой головой, что 0.28% - это те, кто не приняли майдан! Остальные 99. 72 % поддержали. майдан, яценюка, турчинова, поросенка! Ну вот есть ум у Кастрюлькина? Их ни в одном районе Украины не поддерживали! А 0.28% - Это СРАЗУ взялись за оружие! Так началась гражданская война!
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
Так значит, это что получается - на защиту украини в 2014 году встало еще меньше - не сотые, а десятитысячные доли процента?!
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an and
an and
Вишневский Дмитрий, а вот вы, интересно, считает что здесь, на украинских ресурсах в сети писать ерунду свою - это защищать интересы России или может вам пора в Сирию под ружье?)
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