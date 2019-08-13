"Жалюгідна купка бандитів": терористи "ДНР" визнали провал на Донбасі

Так званий "голова пресслужби народної міліції ДНР" Даниїл Безсонов визнав, що на початку російського вторгнення на Донбас у 2014 році його підтримали лише 0,28% боєздатного місцевого населення.

Ця статистика почала масово з'являтися на проросійських сайтах окупантів, звернув увагу в своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Денис Казанський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Охочих стати на захист рідної землі було не багато. Досить для певних операцій і хоч якогось опору, але не більше того. За неофіційною статистикою, у 2014 році в "ополчення" вступило 0,28% від усієї кількості чоловіків, за віком здатних тримати в руках зброю, які проживають в Донецьку і Донецькій області. Це навіть не 1% і не 5%, а 0,28%!!!" – обурився Безсонов.

Терористи "ДНР" "Главред"

Казанський в свою чергу, зазначив, що ця цитата є красномовним доказом того, що російського агресора ніхто не чекав на українському Донбасі.

"Тобто, виходить, що Росія, прикриваючись цією жалюгідною жменькою бандитів, тримає в заручниках весь регіон, і 0,28% диктують свою волю мільйонам жителів ОРДЛО. Ось як виглядає насправді "народна республіка", – зазначив він.

Казанський уточнив, що українські журналісти пишуть про це з 2014 року, проте раніше терористи "ДНР" називали об'єктивну інформацію "брехнею", "фейком" і "пропагандою Сороса". Тепер же правдивість мізерної підтримки окупантів визнали навіть вони.

"Великий привіт всім любителям поговорити про "громадянську війну в Україні". 0,28% кримінальників, готових взяти зброю, грабувати і вбивати можна знайти в будь-якій державі. Навіть найбільш благополучній", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" намагаються набрати нові загони в "ополчення", обіцяючи службу в Донецьку, зарплату і навіть російський паспорт. Такі оголошення з'явилися в мережі недавно. Подібними закликами насправді намагаються укомплектувати передові позиції, набираючи людей в загони "гарматного м'яса", де ніхто служити не хоче.

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