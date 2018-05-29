Жахливе ДТП з українцями в Угорщині: опубліковано перше відео

У мережі з'явилося відео з місця ДТП в Будапешті здвоповерховим туристичним автобусом, що слідував з України.

В результаті зіткнення з обмежувачем висоти майже весь другий поверх, де знаходились два десятки пасажирів, був знесений. Наслідки аварії можна побачити в сюжеті euronews (magyarul).

За попередніми даними постраждали 28 осіб, 8 з них отримали важкі травми.

За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі знаходилися майже 50 пасажирів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Угорщині зіткнулися мікроавтобус і вантажівка . Дев'ять людей загинули.