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Жахливе ДТП з українцями в Угорщині: опубліковано перше відео

1.5тЧитати новину російською

У мережі з'явилося відео з місця ДТП в Будапешті здвоповерховим туристичним автобусом, що слідував з України.

В результаті зіткнення з обмежувачем висоти майже весь другий поверх, де знаходились два десятки пасажирів, був знесений. Наслідки аварії можна побачити в сюжеті euronews (magyarul).

За попередніми даними постраждали 28 осіб, 8 з них отримали важкі травми.

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За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі знаходилися майже 50 пасажирів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Угорщині зіткнулися мікроавтобус і вантажівка . Дев'ять людей загинули.

Місце
УгорщинаБудапешт
Об'єкт
ДТП
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