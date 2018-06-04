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Жахливе ДТП в Одесі: люди заблокували "дорогу смерті"

2.2тЧитати новину російською

В понеділок, 4 червня, одесити перекрили рух на ділянці дороги, де в суботу під колесами позашляховика загинула маленька дівчинка.

Люди перекрили дорогу о сьомій ранку, саме в цей час тут найбільш жвавий рух. На акцію протесту вийшло більше півсотні людей, йдеться в сюжеті ТСН.

Щоб зупинити машини, учасники акції просто переходтлт дорогу туди-сюди і скандували: "Світлофор!". Пробки не було, авто розверталися і їхали в об'їзд.

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Відзначається, що на цьому нерегульованому пішохідному переході встановлено лише попереджувальний світлофор, на якому горять два жовтих сигнали. Однак на цій ділянці дороги більшість водіїв його ігнорують, тим більше, що і зебра практично непомітна.

Тут, на околиці Одеси, машини вже їдуть як на швидкісній дорозі і не пригальмовують на переході. Тому місцевим доводиться кожен раз ризикувати життям, всього лише переходячи дорогу. Вони кажуть, зверталися в різні інстанції з проханням встановити звичайний світлофор, але безрезультатно.

Подібні акції люди обіцяють проводити щотижня, поки чиновники їх не почують і не виконають їхні вимоги.

Кажуть, за останній рік на цьому місці під колесами автомобілів загинули четверо людей, ще кілька були травмовані. Після трагедії, яка сталася тут у суботу, 2 червня, люди обурилися і вирішили достукатися до чиновників.

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"Та й для водіїв ця акція - застереження. Найімовірніше, в цій пробці є такі, хто проїжджає тут кожен день або хоча б іноді. Адже ця дорога веде до виїзду з міста і до об'їзної, а вже звідти можна дістатися і в аеропорт, і на ринок "7 кілометр", - сказано в сюжеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві авто кортежу збило дитину.

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Тема
Війна на дорогах
Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкт
ДТП
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