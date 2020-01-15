Згідно із законом Савченко: в Україні звільнять найнебезпечніших убивць і гвалтівників

Завдяки Закону Савченко на свободу вийшов убивця дворічного малюка. 34-річний кримчанин із десяти років, визначених за вироком суду, за гратами провів трохи більше трьох. І ті – в СІЗО Києва. Тепер він спокійно може розгулювати на свободі, тоді як маленький Діма ніколи не зможе обійняти маму.

Юристи кажуть, що найближчим часом за цим законом на свободу також можуть вийти десятки злочинців, які встигли скористатися нормами вже скасованого документа. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Після прогулянки з'являлися синці і садна

Трагедія сталася навесні 2016 року в Коцюбинському під Києвом. Тоді мама дитини Крістіна Дяченко залишила сина зі своїм співмешканцем Олександром Балакірєвим, а сама поїхала по старшу дочку.

Маленький Дмитрик Скрін відео

Як встановило слідство, у цей час чоловік вживав амфітамін і алкоголь. Правда, відпочивати заважала дитина, яка почала вередувати. Чоловік жорстоко побив маленького Дмитрика, а потім поклав спати.

Коли додому повернулася Христина, то співмешканець став розповідати їй про те, як він любить її дітей, як вони будуть добре разом жити. Мама не стала будити сина, а вже вранці виявила його мертвим у ліжечку. На обличчі малюка були синці і шишки, половина тільця також були покриті слідами побоїв.

Тільки тоді мама згадала, що після прогулянки з вітчимом у Діми з'являлися синці на тілі. Чоловік запевняв, що дитина сама впала.

Христина була в шоці, коли дізналася, що вбивцю дитини відпустили ТСН

"Уже після трагедії я стала зіставляти факти. Синці на тільці, садна після прогулянки з цією істотою. Дитина не могла нічого пояснити, просто говорив "впав", "вулиця", – згадує Христина.

Навіть сестра цього чоловіка не спілкувалася з ним. А його рідна мати одного разу сказала Христині, що, мовляв, чи не побоюється вона залишати з ним своїх дітей. Тоді жінка не надала цьому значення, подумала, що мама просто не хоче бачити її в невістках.

До того ж коли сім'я приїжджала в квартиру Балакірєва в Коцюбинському, то Діма ставав зовсім іншим: зі спритного малюка він перетворювався в правильного школяра, що не балувався і поводився тихо. "Балакірєв тоді пояснював, що просто я з дитиною розмовляю українською мовою, а він російською. І навіть якісь статті психологів показував. Він весь час із Дімочкою говорив на знижених тонах. Просив його частіше залишати з ним наодинці, щоб він міг його купати, годувати, гуляти", – говорить OBOZREVATEL Христина.

Після в комп'ютері Балакірєва знайшли відео, де він купає Діму. Правда психологи пояснювали, що знімав він не просто так, це не було відео купання щасливої дитини.

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Обвинувачений Олександр Балакірєв на суді так і не визнав свою провину. Хоча на допитах і на слідчому експерименті показував і розповідав, як бив маленьку дитину. Також його підозрювали в згвалтуванні дитини, але потім цю статтю зняли через відсутність доказів.

"Дійсно, цю статтю зняли. Хоча докази були, але частина їх кудись зникла. Наприклад, у нього був вилучений комп'ютер, а потім він кудись подівся. Там були відео його з дитиною", – каже адвокатка потерпілих Ксенія Проконова.

За словами мами малюка, й експертиза стала поводитися по-іншому, стверджували, що згвалтування могло статися на кілька днів раніше. А обвинувачений відмовився проходити поліграф.

Поліція вилучила у Балакірєва амфітамін, а також гранату. Тому проти нього було порушено справу одразу за кількома статтями. Також стало відомо, що Балакірєв є колишнім співробітником поліції, правда, не атестованим.

Відпустили на волю за гарну поведінку і працю

Тільки в лютому 2019 року Бородянський суд Київської області засудив вітчима до 10 років позбавлення волі. І вже тоді стало зрозуміло, що йому за Законом Савченко термін перерахують, фактично шість років він уже відсидів у СІЗО.

На суді вітчим ховав своє обличчя ТСН

Поки тривали апеляційні скарги, то тільки в жовтні 2019 вирок набув чинності. Але і тоді Балакірєва чомусь не перевели в колонію, він продовжував перебувати в СІЗО.

А недавно адвокатка потерпілих Ксенія Проконова дізналася, що Шевченківський суд Києва без їх відома відпустив чоловіка на волю. Виявилося, що мало того, що йому перерахували термін, але ще і відпустили умовно-достроково – за гарну поведінку і працю в стінах СІЗО. Фактично вбивця дитини відсидів всього-на-всього трохи більше трьох років.

"Ні потерпілих, ні прокуратуру області, яка вела цю справу, на засідання не запрошували... Балакірєв не відсидів ні дня в тюрмі. Його чомусь затримали в СІЗО, представниця якого Сінотова Г.О і прокурор Києва Рослик А.А. не заперечували проти його звільнення. Він, виявляється, став на шлях виправлення. Вперше бачу таку одностайність прокурора і судді. Ми зараз намагаємося з'ясувати чому і наскільки його затримали в СІЗО. Ймовірно, тут йому було простіше домовитися, ніж у колонії на новому місці", – говорить Проконова.

Що стосується тверджень прокурора і представника СІЗО, що Балакірєв став на шлях виправлення і довів це своєю дисципліною і працею, то адвокатка Проконова зазначає, що в СІЗО немає можливості працювати.

Маленький Дмитрик Скрін відео

"Він не покаявся, він не виплатив жодної копійки матеріальної шкоди, яку йому присудили. Більше того, зараз він подав касацію на рішення суду. Виходить, він нічого не усвідомив і не став на шлях виправлення. До того ж розглядати питання про умовно-дострокове звільнення (УДО) повинні були тільки після того, як він відсидить реальний термін в 2/3, а не перерахований за Законом Савченко", – говорить Проконова.

Вона також наголошує, що тепер існує загроза для рідних хлопчика. "Потерпілим потрібна охорона. В родині залишилася дочка, та й дорослі теж ризикують. Тим більше, що погрози мамі і батькові дитини надходили з СІЗО. Побоюються навіть сусіди", – вважає адвокат.

Сама Христина каже, OBOZREVATEL що прямо із СІЗО Балакірєв із чужих акаунтів писав їй погрози, вимагав, щоб вона "закрила рот", якщо хоче жити. Тепер Христина побоюється за свою дочку, а появи колишнього підсудного бояться навіть його сусіди.

Адвокат Балакірєва Сергій Гриньковський вважає, що в СІЗО умови гірші, ніж у колонії. А ось на питання OBOZREVATEL, чи вважає він нормальним, що людина, яка жорстоко вбила дитину, пробула за гратами трохи більше трьох років, відповів: "Ні, це не нормально. Але тільки для тих, хто скоїв злочин. А я впевнений, що мій підзахисний цього не робив. Зверніться до іншої сторони, і запитайте у них що трапилося".

Тепер на волю вийдуть убивці і гвалтівники

Адвокат Ростислав Кравець звертає увагу, що за так званим Законом Савченко на волю вийшли вже багато злочинців.

"Спочатку була перша хвиля, коли звільнялися люди за менш тяжкі злочини. Ми пам'ятаємо суддю-колядника Ігоря Зварича, ексдепутата Віктора Лозінського (який убив людину – Авт.). А зараз уже почалася друга хвиля, коли цей Закон використовують люди, засуджені за більш тяжкі злочини", – говорить Кравець.

Маленький Дмитрик

І хоча сам Закон уже скасований (це сталося 21 червня 2017 року), але він продовжує працювати для тих, хто потрапив у СІЗО під час його дії.

"Найчастіше особи, які звинувачувалися в тяжких злочинах, розуміли, що перебування в СІЗО їм зараховується як день за два. Тому вони всіляко затягували судові засідання, щоб якомога більше часу провести там, а не в тюрмі і скоротити собі реальний термін", – говорить Кравець.

За даними організації Transparency International Ukraine, тільки за перший рік, після набуття чинності Закону Савченко, на волю вийшли 900 осіб, засуджені за вбивства і 100, засуджені за згвалтування.

Серед відомих в'язнів, для яких Закон Савченко став ключем до дверей на свободу, "доктор Пі" Андрій Слюсарчук. У 2018 році на волю вийшов убивця відомого фотографа Віталія Розвадовського Ярослав Полушкін. Всього в СІЗО він провів 7 років, а оскільки йому дали термін 13 років, то він був звільнений.

У серпні 2019 року був звільнений терорист Валерій Кірсанов, який був навідником вогню під час обстрілу Маріуполя в січні 2015 року. Тоді загинули 29 людей. Його засудили до 9 років позбавлення волі, 4,5 з яких він провів у СІЗО.

За цим же законом на волі опинився відомий антимайданівець Гнат Кромський "Топаз". Також найближчим часом можуть звільнитися десятки терористів, гвалтівників і вбивць.

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