Земляк Януковича: в мережі впізнали терориста "ЛНР" з Донбасу

У мережі ідентифікували бойовика терористичної організації "ЛНР", який у Станиці Луганській агресивно погрожував цивільним інженерам, які збиралися робити заміри мосту.

Про це повідомив Засновник междунородної волонтерської організації InformNapalm Роман Бурко в Facebook.

"Його звуть Максим Дудін, 23 жовтня 1981 року? народився в Єнакієве. На своїх занедбаних кілька років тому сторінках в соцмережах він вказував, що має комуністичні політичні погляди, любить грати в карти. Улюблений фільм вказує як "вантаж-200 ". Має родичів в Москві", – повідомив він.

За словами Бурко, Дудін має кримінальне минуле. На передпліччі у нього є тату: "Homo homini lupus est" (лат. "Людина людині вовк").

FB Roman Burko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео, на якому мешканки терористичної "ЛНР" нахабно вимагають від України ремонту зруйнованого Росією моста і г рязно обзивають українців.

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