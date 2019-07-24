"Зеля, пішов у д*пу!" Терористи вирішили підставити ЗСУ і зганьбилися. Кумедне відео

Терористи "Л/ДНР" зняли безглузде фейкове відео про ЗСУ, показавши, як вони нібито відкривають вогонь на Донбасі під час перемир'я.

Бойовики зіграли нетверезих україномовних військових у балаклавах і одязі з націоналістичною символікою. Ролик найманці Росії опублікували в мережі (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

При цьому перед пострілом один із акторів-невдах зігує та каже: "Зеля, пішов у д*пу зі своїм перемірієм".

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"Фейки бувають різні, але тут навіть я розплакався. Тут є все, крім візитки Яроша і шеврона полку "Азов", – написав про фейк офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

"Особливо подобається, що воно повертає голову, щоб впасти прямо на автомати", "Це не україномовний говорить. Текст людини, яка все життя говорила російською", "Погано підготувалися!" – коментують пропагандистський ролик користувачі соцмереж.

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Що бля * дь ??? 🤣



Дешевий дірявий фейк🤣 pic.twitter.com/EDGOis2MF9 - Черговий по дИнИрИ (@dezhurka_dYnYrY) July 24, 2019

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Російська пропаганда видала фейк про обстріл "мирних жителів Донбасу". Так, космонавт і герой Росії Олена Сєрова заявила, що з космосу з борту МКС неозброєним оком вона бачила, як рвалися бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. "Вони летіли з боку розташування ЗСУ. А в той час там гинули беззбройні люди", — заявила Сєрова.

Також пропагандисти зі знімальної групи телеканалу "Звезда" заявили, що потрапили під мінометний обстріл у селі Комінтернове Донецької області.

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