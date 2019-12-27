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27 грудня • оновлено в 15:54
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Чи анексувати Кубань: Зеленському запропонували напасти на Росію

1.6т
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Російський опозиційний політик Леонід Гозман заявив, що згуртувати російське суспільство міг би гіпотетичний напад України на Росію.

На його думку, саме так можна було б повернути громадянам РФ ентузіазм, із яким вони сприймали військову агресію щодо України в її перші роки. Про це політик сказав у інтерв'ю OBOZREVATEL.

Як констатував Гозман, наразі спостерігається "втома нашого суспільства від проблеми України". "Нашим громадянам набридло слухати по телевізору щодня слово "Україна". У них своїх проблем вистачає. Такого ентузіазму – "зараз ми з'єднаємося з братами, всіх цих бандерівців виженемо" тощо – вже немає. Це все кудись пішло", – сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Водночас політик припустив: "От якби ви на нас напали, якби військові частини Збройних Сил України вторглися в Ростовську область" або анексували Кубань – "це була б мрія!" "Тоді б усі як один стали на захист вітчизни", – запевнив він.

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"Але я боюся, що такої послуги президент Зеленський нам не зробить", – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, у липні поточного року радник президента України Володимира Зеленського Микита Потураєв заявив, що в разі потреби глава держави готовий віддати наказ про наступ на Донбасі. "Ми маємо бути готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Ми сто разів це обговорювали. Володимир Зеленський – людина дуже рішуча", – сказав він.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Російсько-український конфлікт Ексклюзив
Особи
Леонід Гозман Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
А Косой не так то прост! Ненавидит Кукарину, cмepти лютой ей желает!
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, тебе слово гипотетическое нападение известно ? А по сути - типичный жи-дя-ра, который ненавидит и Украину и Россию, потому и мечтает о нападениях !
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Настоящий патриот России) Всё что нужно знать о российской оппозиции
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3
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Дуркаина нападет на Россию???!! Это шутка такая что ли?
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