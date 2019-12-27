Чи анексувати Кубань: Зеленському запропонували напасти на Росію

Російський опозиційний політик Леонід Гозман заявив, що згуртувати російське суспільство міг би гіпотетичний напад України на Росію.

На його думку, саме так можна було б повернути громадянам РФ ентузіазм, із яким вони сприймали військову агресію щодо України в її перші роки. Про це політик сказав у інтерв'ю OBOZREVATEL.

Як констатував Гозман, наразі спостерігається "втома нашого суспільства від проблеми України". "Нашим громадянам набридло слухати по телевізору щодня слово "Україна". У них своїх проблем вистачає. Такого ентузіазму – "зараз ми з'єднаємося з братами, всіх цих бандерівців виженемо" тощо – вже немає. Це все кудись пішло", – сказав він.

Володимир Зеленський

Водночас політик припустив: "От якби ви на нас напали, якби військові частини Збройних Сил України вторглися в Ростовську область" або анексували Кубань – "це була б мрія!" "Тоді б усі як один стали на захист вітчизни", – запевнив він.

"Але я боюся, що такої послуги президент Зеленський нам не зробить", – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, у липні поточного року радник президента України Володимира Зеленського Микита Потураєв заявив, що в разі потреби глава держави готовий віддати наказ про наступ на Донбасі. "Ми маємо бути готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Ми сто разів це обговорювали. Володимир Зеленський – людина дуже рішуча", – сказав він.

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