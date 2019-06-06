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/Розслідування

Зеленський забув про армію? Озвучений тривожний прогноз

1.2тЧитати матеріал російською

Говорячи про заходи для зміцнення національної безпеки країни 4 червня, президент України Володимир Зеленський не згадав про посилення української армії, і цей факт насторожує.

"Він взагалі не згадав про Збройні Сили. Взагалі", - сказав OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов.

Він прокоментував фразу, сказану президентом з приводу заходів із зміцнення національної безпеки, де пріоритети були розставлені так: "Я маю на увазі реформу СБУ, реформу розвідувальних органів, реформу оборонно-промислового комплексу, забезпечення демократичного цивільного контролю в секторі безпеки і оборони".

Володимир Зеленський в зоні проведення Операції Об'єднаних сил

Володимир Зеленський в зоні проведення Операції Об'єднаних сил

Прес-служба президента України

"Мене як людину військову, що розуміє, яка ситуація сьогодні в країні, коли головне завдання – обороноздатність країни, ці слова, чесно кажучи, дуже сильно здивували. Для мене це незрозуміла позиція", - зізнався Жданов.

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"Він взагалі не згадав про Збройні Сили. Взагалі. Тобто, як я розумію, військової реформи ми з вами не побачимо. Генерал Хомчак, швидше за все, розставить зразкові тумбочки в казармах і почне наводити там внутрішній порядок. Це методи роботи московського загальновійськового училища, яке він закінчив", - зауважив він.

Відповідаючи на запитання про те, як слід було б розставляти пріоритети главі держави, експерт сказав: "Якщо ми говоримо про систему національної безпеки, відповідно до закону, який ми ухвалили, на перше місце потрібно ставити Збройні Сили".

"Сьогодні головна небезпека – зовнішній ворог. А друге завдання після зовнішнього ворога – боротьба з контрреволюцією, це Служба безпеки. Якби перед СБУ прозвучало Міністерство оборони, це була б абсолютно правильна позиція на сьогоднішній день", - додав експерт.

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"Але не будемо робити передчасних висновків. Подивимося, що далі скаже Зеленський", - резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, на прес-конференції за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 4 червня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що одним з перших завдань для нього є реалізація положень закону України про національну безпеку. Раніше Олег Жданов заявив: на чергових переговорах контактної групи в Мінську позиції української сторони дуже сильні, і вона може "викручувати руки Росії".

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийРуслан Хомчак
Місце
Україна
Теги
Збройні сили Україниреформа
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