"Зеленський, визнай Донбас!" "Чорний Ленін" із "ДНР" розповів про секретний "договірняк" із Путіним

Російська влада в перспективі сподівається у формі федералізації чи автономії "впихнути Донбас назад в Україну".

Таку думку висловив терорист "ДНР" Айо Бенес, якого називають "Чорним Леніним", в інтерв'ю "Вільній пресі".

"Зараз у "ДНР" із подачі Кремля (оскільки це підтримав російський "Перший канал") уряд проводить флешмоб "Зеленський, визнай Донбас". У заході використовують школярів і студентів. Вони просять Зеленського зробити "ДНР" автономією України і визнати російську мову", — розповів він.

"Чорний Ленін" СП

За словами терориста, інші жителі "ДНР" це жорстко критикують.

"Хіба не нонсенс просити Зеленського, який позавчора віддав наказ ЗСУ посилити агресію, прийняти "ДНР" до складу України? Це принижує наш народ і нашу армію! Це план олігархів із впихування "ДНР" назад до складу України", — вважає "Чорний Ленін".

Він також припустив, що "за спиною народу Донбасу можливий договірняк, щоб повернути його назад під контроль України".

"А паспорти заздалегідь видають для того лише, щоб ті, хто побоюється репресій Києва, могли виїхати в Росію. І жити там. І Путін, і Зеленський, і Пушилін повинні знати, що ми — армія і народ Донбасу — ні за яких умов не погодимося повернутися до складу України. Хто б там на чолі влади не стояв. Наш шлях — незалежність та інтеграція в Росію", — заявив терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Айо Бенесу відмовили в отриманні російського громадянства.

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