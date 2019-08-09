"Зеленський проводить грошову реформу". Шахраї придумали нову схему для пенсіонерів

Останнім часом шахраї атакують українських пенсіонерів за допомогою нової схеми.

Вони представляються співробітницями Пенсійного фонду, розповідають людям похилого віку, що їм підняли виплати. І навіть використовують ім'я нового президента, запевняючи в тому, що Володимир Зеленський наводить порядок і вирішив терміново поміняти всі паперові купюри на нові. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Спочатку подзвонили з поліклініки, потім із пенсійного

Цей випадок трапився днями в Києві. 90-річній пенсіонерці Валентині Михайлівні, яка живе в районі Палацу спорту, в центрі, подзвонили нібито з поліклініки. Літню жінку стали розпитувати про те, як вона себе почуває, хто за нею доглядає.

"Запитала, чи ходить хтось до мене, чи є зараз хтось поряд зі мною. Я відповіла, що ні, але часто приходить син мене провідати", – розповіла OBOZREVATEL Валентина Михайлівна.

Наступного дня пролунав ще один дзвінок. Цього разу чоловік представився генеральним директором Пенсійного фонду України. Він повідомив здивованій жінці новину про те, що в країні нібито змінюють пенсійні посвідчення.

"Він мені сказав, у вас же ще стара книжка? Так ось, її потрібно поміняти на пластикове посвідчення. Ви маєте для цього прийти до нас. А потім додав, що оскільки мені 90 років, то вони вирішили підвищити мені пенсію на 500 гривень. Я дуже зраділа, пенсія у мене маленька, всього 2500 гривень", – продовжує Валентина Михайлівна.

Після цього пенсіонерка стала ще балакучішою. Тоді "генеральний директор" Пенсійного фонду повідомив їй ще одну карколомну новину. Виявляється, "новий президент Володимир Зеленський вирішив навести порядок у всьому, і навіть провести грошову реформу. Для цього з 15 серпня у нас в країні поміняють гроші на нові. Обміняти купюри можна в банку".

Пенсійне посвідчення

90-річна жінка, звичайно, стала переживати, як же їй бути, адже на вулицю вона не виходить.

"Він продовжує і каже мені, що краще гривні поміняти на долари і євро. І питає, у вас же в будинку є долари і євро, скільки? Я відповідаю, та я долари в очі не бачила, бо бідна пенсіонерка. Він знову запитує, невже у будинку немає валюти, скільки у вас доларів? Я знову йому відповідаю, що немає у мене нічого. Він і втретє запитав. Потім попрощався і все", – каже Валентина Михайлівна.

Пенсіонерка одразу зателефонувала сину, аби розповісти про те, що їй підвищують пенсію, і попередити, що в країні Зеленський змінює гроші. Син, звичайно, пояснив матері, що так її намагалися обдурити шахраї. І тільки щирі зізнання в тому, що в квартирі грошей немає, врятували її від неприємностей.

Пенсія

Прикриваються грошовою реформою

Подібні випадки не рідкість останнім часом. Так, у Миколаєві 92-річна жінка віддала шахрайкам 65 тисяч гривень.

Як розповіли OBOZREVATEL в поліції Миколаївської області, в будинок до пенсіонерки прийшли дві "співробітниці" Пенсійного фонду. Вони повідомили, що проводиться грошова реформа, і потрібно всі гроші поміняти на нові.

Літня жінка вручила шахрайкам 65 тисяч гривень і в обмін отримала товстий конверт із "новими грошима", який пообіцяла не відкривати до відходу гостей. Звісно, в конверті замість купюр виявився папір.

Гроші

Точно так само 25 тисяч гривень аферистці віддав і ще один пенсіонер.

У Києві декілька місяців тому поліція затримала групу таких шахраїв. Вони виманювали гроші у довірливих людей похилого віку під виглядом грошової реформи.

Дві жінки з банди приходили до пенсіонерів додому, називалися соціальними працівниками. Розповідали, що в Україні проводиться грошова реформа, тому гроші потрібно терміново міняти. Люди похилого віку виносили всі свої заощадження, а в обмін отримували конверти. Коли "соціальні працівниці йшли", то в пакунках люди виявляли сувенірні купюри.

Гроші

Всього в угрупування входило четверо осіб – двоє жінкок і двоє чоловіків. Вони виявилися громадянами Молдови. Поліція їх затримала. Причому свої злочини ці люди здійснювали не тільки в Києві, а й в інших областях.

Попросили поставити електронний підпис

Нещодавно у Львівській області до пенсіонера додому прийшли дві працівниці соціальної служби. Вони повідомили літній людині, що буде індексація пенсії. Але виникли труднощі з документами.

Тому попросили його надати паспорт і код, все сфотографували і внесли в планшет, а потім змусили чоловіка поставити електронний підпис – розписатися на екрані планшета.

Пенсіонери

Коли через місяць індексація так і не прийшла, пенсіонер сам відправився до Пенсійного фонду і розповів про візит співробітниць. Там дуже здивувалися, бо насправді індексація проводиться автоматично і ніяких електронних підписів не потрібно. Ймовірно, шахраї тепер можуть скористатися його документами для оформлення кредиту.

За посилку попросили 150 гривень

А ось мешканці Донецької області прямо додому принесли велику посилку.

"Чоловік, який представився кур'єром, сказав, що мені її прислала дочка, і навіть назвав як її звуть. Донька іноді надсилає мені якісь речі, солодощі. Я тільки здивувалася, що вона мені нічого не говорила. Подумала, може, вирішила зробити сюрприз. Кур'єр сказав, що донька забула заплатити за доставку, напевно, платіж не пройшов. Але якщо вже він приніс, то потрібно заплатити 150 грн. Я заплатила", – розповідає літня жінка.

Коли кур'єр пішов, пенсіонерка почала розпаковувати посилку. Та виявилася напрочуд легкою. А коли врешті відкрила, то зрозуміла, що її ошукали. Всередині були звичайні старий папір і газети.

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