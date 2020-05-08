Головна Новини
8 травня • оновлено в 21:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Зеленський не знає, як принести мир на Донбас – Гройсман

3.5т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський не має чіткого уявлення про те, як принести мир на Донбас.

Таку думку під час Facebook-ефіру на OBOZREVATEL висловив експрем'єр-міністр України Володимир Гройсман. "Сьогодні для себе я не бачу зрозумілої картини. Є наміри принести мир, але поки ці наміри не мають чіткого уявлення. Йдуть якісь розмови, є обмін людьми. Причому ми на своїй території забираємо своїх громадян. Це просто в голові не вкладається", – сказав він.

"Ключ для вирішення цієї проблеми лежить у Москві. Поки президент Росії не ухвалить для себе рішення, я думаю, що не буде якогось мирного сценарію", – зауважив він.

Зеленський не знає, як принести мир на Донбас – Гройсман

Зеленський не знає, як принести мир на Донбас – Гройсман

Разом із тим Гройсман заявив, що в питанні Донбасу немає жодного "плану В". "Я вважаю, що повинен бути план один – звільнити наші території від бойовиків-росіян. У нас там є регулярні російські війська, є найманці, яких збирають по всій Росії, заганяють туди, і вони там воюють".

На думку політика, змусити Росію відмовитися від своїх планів щодо України можна шляхом консолідації світової спільноти, посилення санкцій щодо країни-агресора і посилення обороноздатності України. Експрем'єр також запропонував розширити нормандський формат за рахунок міжнародних партнерів України, зокрема, США.

Як писав OBOZREVATEL, колишній політв'язень Станіслав Асєєв заявив: якщо нинішні спроби врегулювання ситуації на Донбасі з боку України не реалізуються, в Офісі президента України є якийсь "план В".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Ексклюзив
Особи
Володимир Гройсман Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
8
Смішно
11
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Нашли авторитета и совесть нации - Гройссман. Сегодня что, день смеха?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
ковпак сидор
ковпак сидор
Забыл ,как там винницкий рынок принял в родное лоно Гройсмана?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
ковпак сидор
ковпак сидор
Ответ очень прост-деньги,пропадет финансирование армия разбежится,бо у атамана нема золотого запасу,да и перестаньте доплачивать за выстрелы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 195.

    Вилікувалися: 2706. Померли: 361.

  • Епіцентр пандемії в Україні змістився – на Львівщині терміново зібрали штаб.

  • У Бразилії вирахували головний спосіб передачі COVID-19 по світу.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус міг виникнути не на Уханьского ринку.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги