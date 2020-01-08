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8 січня • оновлено в 13:00
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Зеленський дав Рябошапці вказівки щодо катастрофи літака МАУ

2.6т
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Президент України Володимир Зеленський дав доручення Генеральному прокурору Руслану Рябошапці відкрити кримінальне провадження за фактом катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Має бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Потрібно відпрацювати всі можливі версії", – йдеться в заяві.

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Зеленський дав ГПУ вказівки щодо катастрофи літака МАУ

Зеленський дав ГПУ вказівки щодо катастрофи літака МАУ

Також Зеленський попередив, що незалежно від висновків про причини катастрофи в Ірані буде здійснена перевірка льотної придатності всього цивільного флоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Руслан Рябошапка Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Так и вижу как Моника лежа на пляже в Омане руководит страной, дает указания, которые никому и нафиг не нужны, так как такие вещи должны делаться генеральным прокурором без ценных указаний преидента. Это его прямая обязанность.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Прочитал-Зеленский дал Рябо по шапке...
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