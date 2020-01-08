Зеленський дав Рябошапці вказівки щодо катастрофи літака МАУ

Президент України Володимир Зеленський дав доручення Генеральному прокурору Руслану Рябошапці відкрити кримінальне провадження за фактом катастрофи літака МАУ в Тегерані.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Має бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Потрібно відпрацювати всі можливі версії", – йдеться в заяві.
Зеленський дав ГПУ вказівки щодо катастрофи літака МАУ
Також Зеленський попередив, що незалежно від висновків про причини катастрофи в Ірані буде здійснена перевірка льотної придатності всього цивільного флоту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Згодом з'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири й члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто міг вижити, на місці катастрофи.
Зеленський прокоментував трагедію з українським літаком МАУ в Ірані.
Стало відомо, що на борту літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який вранці 8 січня розбився в Ірані, перебували 11 українців.
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