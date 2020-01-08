Зеленський дав Рябошапці вказівки щодо катастрофи літака МАУ

Президент України Володимир Зеленський дав доручення Генеральному прокурору Руслану Рябошапці відкрити кримінальне провадження за фактом катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Має бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Потрібно відпрацювати всі можливі версії", – йдеться в заяві.

Зеленський дав ГПУ вказівки щодо катастрофи літака МАУ

Також Зеленський попередив, що незалежно від висновків про причини катастрофи в Ірані буде здійснена перевірка льотної придатності всього цивільного флоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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