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13 грудня • оновлено в 23:43
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"Зелена штука" була! Аваков підтвердив міну в будинку Антоненка

2.1т
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Голова МВС Арсен Аваков підтвердив наявність міни в київській квартирі головного підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета – музиканта Андрія Антоненка, яку той нібито намагався утилізувати.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Аваков визнав, що під час обшуку квартири Антоненка, оперативники діяли максимально коректно.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Кадр із відео

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"Під час обшуків ми були дуже коректні, адже не можна затримувати людину, тим більше ветерана війни, з процесуальними порушеннями. Ми навіть дочекалися адвоката. Але через деякий час було зафіксовано, що Антоненко написав людині, яка жила з ним в одній квартирі (братові своєї дружини): "Терміново йди в квартиру і забери звідти цю зелену штуку! Терміново!

"Зелена штука" була! Аваков підтвердив міну в будинку Антоненка

Кадр із відео

І поки слідчі стояли біля під'їзду разом із ним, брат його дружини забирає цю "зелену штуку і виносить із квартири. Ми відстежили цю людину і вночі були проведені два невідкладних обшуки у двох волонтерів. Це була необхідність для слідства. І у третьої людини ми знайшли цей пристрій", – розповів Аваков.

"Зелена штука" була! Аваков підтвердив міну в будинку Антоненка

Кадр із відео

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Савік Шустер Андрій Антоненко (Riffmaster) Арсен Аваков
Місце
Україна Київ
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