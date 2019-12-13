"Зелена штука" була! Аваков підтвердив міну в будинку Антоненка

Голова МВС Арсен Аваков підтвердив наявність міни в київській квартирі головного підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета – музиканта Андрія Антоненка, яку той нібито намагався утилізувати.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Аваков визнав, що під час обшуку квартири Антоненка, оперативники діяли максимально коректно.

Арсен Аваков Кадр із відео

"Під час обшуків ми були дуже коректні, адже не можна затримувати людину, тим більше ветерана війни, з процесуальними порушеннями. Ми навіть дочекалися адвоката. Але через деякий час було зафіксовано, що Антоненко написав людині, яка жила з ним в одній квартирі (братові своєї дружини): "Терміново йди в квартиру і забери звідти цю зелену штуку! Терміново!

Кадр із відео

І поки слідчі стояли біля під'їзду разом із ним, брат його дружини забирає цю "зелену штуку і виносить із квартири. Ми відстежили цю людину і вночі були проведені два невідкладних обшуки у двох волонтерів. Це була необхідність для слідства. І у третьої людини ми знайшли цей пристрій", – розповів Аваков.

Кадр із відео

Як писав OBOZREVATEL:

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