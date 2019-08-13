"Здохло і добре": в мережі показали ліквідованого на Донбасі терориста

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був ліквідований терорист "ДНР" Олег Рєзніков.

Про це повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував фото бойовика (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Про загибель терориста стало відомо в понеділок, 12 серпня. "Бригада 200 поповнилася Рєзніковим Олегом із Донецька. Обставини смерті вимагають уточнення", – написав Штефан.

Убитий терорист Соцмережі

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ знищили терориста з Донецької області, який зрадив Україну.

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