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"Здохло і добре": в мережі показали ліквідованого на Донбасі терориста

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У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був ліквідований терорист "ДНР" Олег Рєзніков.

Про це повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував фото бойовика (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Про загибель терориста стало відомо в понеділок, 12 серпня. "Бригада 200 поповнилася Рєзніковим Олегом із Донецька. Обставини смерті вимагають уточнення", – написав Штефан.

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Убитий терорист

Убитий терорист

Соцмережі

"Здохло і добре": в мережі показали ліквідованого на Донбасі терориста

Скріншот

"Здохло і добре": в мережі показали ліквідованого на Донбасі терориста

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ знищили терориста з Донецької області, який зрадив Україну.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ООС ЗСУ Донбас терористи "ДНР" Новини Донбасу
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Oleksander Vakulenko
Oleksander Vakulenko
Навіщо цьому лайну, стільки уваги. Здох, ну і хер з ним.
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Чисто для Штефана яврея дырявого, На навоз с начала месяца пошло ВСУшных алкашей 10-200 11-300 потери за этот период ДНР и ДНР 5-200 7-300 свиняки улавливаете разницу.
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