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22 січня • оновлено в 01:16
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"Здав" терористів: на Донбасі загадково зник фанат "ДНР". Подробиці та відео

1.4т
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На Донбасі загадково зник фанат "ДНР" Олександр Болотін.

Про це в Twitter повідомив блогер Necro Mancer, припустивши, що він зник через "довгий язик".

Член "громадської палати ДНР" Болотін іще влітку зізнався, що саме терористи першими починають обстріл позицій ЗСУ, коли українські військові дотримуються перемир'я.

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При цьому раніше він активно підтримував окупантів і виступав із критикою у бік українських бійців.

Олександр Болотін

Олександр Болотін

Фото з мережі

Як писав OBOZREVATEL, раніше Болотін влаштував публічні розбірки з іншим терористом. Вони принижували й ображали один одного.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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