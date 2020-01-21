"Здав" терористів: на Донбасі загадково зник фанат "ДНР". Подробиці та відео

На Донбасі загадково зник фанат "ДНР" Олександр Болотін.

Про це в Twitter повідомив блогер Necro Mancer, припустивши, що він зник через "довгий язик".

Член "громадської палати ДНР" Болотін іще влітку зізнався, що саме терористи першими починають обстріл позицій ЗСУ, коли українські військові дотримуються перемир'я.

При цьому раніше він активно підтримував окупантів і виступав із критикою у бік українських бійців.

Олександр Болотін Фото з мережі

Член громадської палати дИнИрИ Сашка Болотін раніше звинуватив опЛоЧленцев в провокаційних обстрілів позицій ВСУ і назвав їх "бидлом в погонах".

Тепер ще й послав всіх незадоволених нахуй! 👏👏👏 pic.twitter.com/yVUpBBvo5G - Черговий по дИнИрИ (@dezhurka_dYnYrY) 9 червня 2019 р

Член "громадської палати ДНР" Олександр Болотін визнав, що саме ДНРовци першими починають обстріл позицій ВСУ, коли українські військові мовчать і дотримуються перемир'я.



Вперше таке визнання зробив людина з того боку, який проживає в Донецьку https://t.co/boWPl5g7DF - Денис Казанський (@den_kazansky) 9 червня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, раніше Болотін влаштував публічні розбірки з іншим терористом. Вони принижували й ображали один одного.

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