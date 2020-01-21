"Здав" терористів: на Донбасі загадково зник фанат "ДНР". Подробиці та відео

На Донбасі загадково зник фанат "ДНР" Олександр Болотін.
Про це в Twitter повідомив блогер Necro Mancer, припустивши, що він зник через "довгий язик".
Член "громадської палати ДНР" Болотін іще влітку зізнався, що саме терористи першими починають обстріл позицій ЗСУ, коли українські військові дотримуються перемир'я.
При цьому раніше він активно підтримував окупантів і виступав із критикою у бік українських бійців.
Олександр Болотін
Фото з мережі
Член громадської палати дИнИрИ Сашка Болотін раніше звинуватив опЛоЧленцев в провокаційних обстрілів позицій ВСУ і назвав їх "бидлом в погонах".- Черговий по дИнИрИ (@dezhurka_dYnYrY) 9 червня 2019 р
Тепер ще й послав всіх незадоволених нахуй! 👏👏👏 pic.twitter.com/yVUpBBvo5G
Пропав хлопчик. Звуть дядько Саша. Особлива прикмета - довгий язик # Болотін # розшук # Донецьк pic.twitter.com/yjE2fjnJ1m- Necro Mancer (@ 666_mancer) 21 січня 2020 р
Член "громадської палати ДНР" Олександр Болотін визнав, що саме ДНРовци першими починають обстріл позицій ВСУ, коли українські військові мовчать і дотримуються перемир'я.- Денис Казанський (@den_kazansky) 9 червня 2019 р
Вперше таке визнання зробив людина з того боку, який проживає в Донецьку https://t.co/boWPl5g7DF
Як писав OBOZREVATEL, раніше Болотін влаштував публічні розбірки з іншим терористом. Вони принижували й ображали один одного.
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