Здав росіян з потрохами: Об'єднані сили затримали шпигуна "ДНР". Відео допиту

Військова контррозвідка Об'єднаних сил викрила шпигуна терористів "ДНР", який розкаявся у злочинних діях і здав своїх кураторів

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"Співробітники СБУ зі складу Об’єднаних сил продовжують заходи з припинення діяльності агентів та інформаторів незаконних збройних формувань. Так, в результаті проведеної представниками військової контррозвідки Об’єднаних сил спецоперації затримано мешканця міста Маріуполь, який у 2014 році приєднався до бойовиків терористичної організації "ДНР" та зі зброєю в руках виконував вказівки своїх ватажків", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Терорист з позивним "Італієць" направив його на територію підконтрольну України для збору розвідувальної інформації.

Чоловік розповів, що на блокпосту спостерігав неодноразово, як проходили самохідні артилерійські установки і солдати в російській формі та шевронами РФ нагорі.

"Вони відрізнялися від техніки "ДНР", тому що були пофарбовані в інший колір. Проїжджали в сторону селища Молодіжне, від туди вели вогонь в бік Новотроїцького", - розповів житель Маріуполя.

Після служби, він переїхав до Волновахи, де йому почали писати колишні "товариші по службі".

"З вимогами надсилати їм розвіддані за місцем міста Волноваха і розміщення військових частин України", - зазначив чоловік.

"Оперативники військової контррозвідки певний час тримали шпигуна під наглядом, що унеможливило збір та передачу ним цінної інформації для своїх кураторів. У рамках відкритого 08.06.2018 слідчими СБУ кримінального провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України "Створення терористичної групи чи терористичної організації" тривають невідкладні слідчо-оперативні дії", - повідомили в штабі.

Вирішується питання про оголошення йому підозри в скоєнні злочину і обрання запобіжного заходу.

"Враховуючи те, що шпигун не встиг нанести шкоду інтересам України, розкаявся у своїх протиправних діях та співпрацює з слідством, він може прийняти участь у спеціальній програмі Служби безпеки України "На тебе чекають вдома", в рамках якої здійснюються заходи щодо звільнення від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно відмовилися від участі у незаконних збройних формуваннях т.зв. ""НР/ЛНР", - резюмували в прес-центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві затримали підприємця, який фінансував терористів.