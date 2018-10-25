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Здав і загадково зник: стала відома доля чистильника ''кухаря'' Путіна

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Оголошений у розшук Валерій Амельченко, який, за його словами, працював у структурах близького до Кремля бізнесмена, внесеного у список санкцій США за втручання у вибори, Євгенія Пригожина, також відомого як "шеф-кухар Путіна", прийшов у 64-й відділ МВС із Санкт-Петербургу.

Як повідомляє "Фонтанка" із посиланням на неназвані джерела, він у присутності адвоката попросив припинити свій розшук і заявив, що ніхто не робив проти нього злочинів.

Зазначається, що в прес-службі МВС із Санкт-Петербургу не змогли оперативно прокоментувати інформацію. Журналіст "Нової" Денис Коротков, автор матеріалу, повідомив, що сам Амельченко не зв'язувався із ним.

Новини
Втручання у вибори: в США звинуватили росіянку з команди ''кухаря'' Путіна

Валерій Амельченко

Валерій Амельченко

"Нова газета"

Чоловіка оголосили в розшук після того, як він зник після зустрічі з журналістом ввечері 2 жовтня у кафе "Шоколадниця" на петербурзькій Малій Садовій вулиці. Приблизно о 21:22 під час телефонного дзвінка Амельченко повідомив журналісту про стеження. Після цього розмова перервалася, співрозмовник перестав відповідати на дзвінки.

До цього Валерій Амельченко розповів, що його залучили до роботи на структури Пригожина в 2012 році. За його словами, він брав участь в операціях із отруєння хімічними препаратами й виконував інші завдання у Росії, Україні, в "Л/ДНР" і Сирії за дорученням "кураторів" із структур Пригожина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "кухаря" Путіна виявилося кримінальне минуле.

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Конфлікт в СиріїВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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