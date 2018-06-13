Збиття MH17: де пройде суд над вбивцями

Нідерландські законодавці схвалили угоду, підписану між і їхньою країною та Україною з метою полегшити можливе переслідування осіб, відповідальних за аварію малайзійського Boeing-777 в небі над Донбасом, включаючи використання відеозв'язку.

Як передає Deutche Welle, затверджений договір закріплює положення про те, що судовий процес відбудеться в нідерландському суді, швидше за все, в Гаазі.

У той же час, якщо будуть винесені обвинувальні вироки, вони можуть бути приведені у виконання на території України, якщо засуджених не видадуть Нідерландам.

Як заявив нідерландський міністр закордонних справ Стеф Блок, схвалення угоди "є важливим кроком на шляху до пошуку істини і залученню підозрюваних до суду, тим самим задовольняючи вимоги родичів жертв".

Yапомнім, 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії "Malaysia Airlines", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб, в тому числі діти.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 24 травня слідство підтвердило , що МН17 збив російський "Бук".

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі. Крім того, глава СБУ Василь Грицак розповів , що вже обчислені причетні до збивання літака.