Збирався в Раду: друг Тимчука розніс версію про самогубство нардепа

В оточенні народного депутата Дмитра Тимчука, який за дивних обставин загинув при чищенні нагородної зброї, спростували версію про його пияцтво і самогубство.

Подробицями дня, коли трапилася трагедія, 28 липня, на 40-й день його смерті, поділився в Facebook помічник і друг нардепа Олексій Копитько.

"Якісь каламутні "експерти" на зливних бачках говорять, ніби щось знають про роботу групи ІС. Якісь виродки занадилися розганяти брехню, вибірково цитуючи матеріали слідства і вигаданих "джерел у оточенні". Мовляв, "Тимчук два тижні пив через депресію, а потім наклав на себе руки", – обурився він.

Дмитро Тимчук РБК-Україна

За словами Копитька, існує кілька аргументів, які ставлять під сумнів припущення про суїцид.

Так, він зазначив, що 19 червня близько 12.30, не знаючи про те, що трапилося, до дому, де жив Тимчук, під'їхав колега, який підвозив його в Раду.

"О 13.00 Діма мав виїхати на засідання комітету. Якщо плани змінювалися, він завжди попереджав. Цього разу за годину до планового виїзду "відбою" не було. Це означає, що плани не мінялися. І перекреслює всі домисли про безпробудне цілодобовоме пияцтво" , – підкреслив Копитько.

Крім того, він зазначив, що протягом "двох тижнів пияцтва і депресії" Тимчук проводив зустрічі, спілкувався з колегами, в тому числі іноземними, і керував колективом, роздаючи доручення.

"Тому всі, хто тиражує неправду про Діму через дурість або незнання – не робіть цього", – підсумував помічник Тимчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Правоохоронці спочатку розглядали три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал.

Пізніше джерела повідомили, що слідство розглядає самогубство як основну версію загибелі.

У коментарі OBOZREVATEL екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що не вірить у версію недбалого поводження зі зброєю.

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