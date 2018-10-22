Збили Іл-76 на Донбасі: оприлюднені паспорти військових ГРУ з ПВК ''Вагнера''

Оприлюднено скан-копії паспортів 6 позаштатних працівників ГУ ГШ ЗС Росії (колишнє ГРУ), які виконували бойові завдання на українському Донбасі.

Документи і відомості про відзначення російськими державними нагородами тих, хто найбільше відзначився в боях, опубліковані міжнародною розвідувальною спільнотою InformNapalm із власних джерел. Зазначається, що їхні прізвища збігаються зі списком осіб, який опублікувала СБУ 7 жовтня.

1. Шаповалов Віктор Вікторович, 17.08.1985, адреса реєстрації: Волгоградська область, н.п. Донський, вул. Центральна, б. 17, кв. 2, посада: механік-водій танкової роти ПВК "Вагнера", особистий номер — М-0808, позивний — "Колпак". На території України у складі ПВК "Вагнера" ​​брав участь у бойових діях в районі н.п. Дебальцевого, Санжарівки та Уткиного (січень-лютий 2015 року). З кінця 2015 року регулярно відряджався у Сирію.

2. Чупахін Роман Олександрович, 16.02.1989, адреса реєстрації: Ростовська область, слобода Верхнемакіївка, вул. Гагаріна, б. 58, посада: такелажник роти матеріального забезпечення, особистий номер — М-0721, позивний — "Чупа". На території України у складі ПВК "Вагнера" ​​також брав участь у бойових діях в районі н.п. Дебальцевого, Санжарівки та Уткиного (січень-лютий 2015 року). З кінця 2015 року регулярно відряджався у Сирію.

3. Тишкович Павло Михайлович, 19.09.1981, адреса реєстрації: Забайкальський край, м. Чита, мкр-н Дівоча сопка, б. 40, кв.13, посада: стрілець фільтраційного взводу, особистий номер — М-0525, позивний — "Циклоп". У березні-квітні 2016 року перебував у складі резервної роти ПВК на території України. А з 2017 року — відряджений до Сирії. Раніше проходив службу у 24-й обрСпН ГРУ ГШ ЗС РФ.

4. Свєткин Єгор Володимирович, 20.03.1986, адреса реєстрації: Самарська область, село Хрящівка, вул. Польова, б. 35, кв. 9, посада: механік-водій 3-го танкового взводу танкової роти, особистий номер — М-0823, позивний — "Буран". На території України у складі ПВК "Вагнера" ​​брав участь у бойових діях в районі н.п. Дебальцевого, Санжарівки та Уткиного (січень-лютий 2015 року). З кінця 2015 року регулярно відряджався у Сирію.

5. Лузан Сергій Іванович, 11.07.1972, адреса реєстрації: Краснодарський край, село Варнавінське, вул. Партизанська, б. 6Б, посада: водій взводу підвозу боєприпасів артилерійської батареї 2С1, особистий номер — М-1 694, позивний — "Сибіряк". У складі ПВК "Вагнера" ​​брав безпосередню участь у бойових діях на території України поблизу Луганського аеропорту (липень-серпень 2014 року). Після України брав участь у бойових діях у Сирії.

6. Лебедєв Андрій Миколайович, 29.07.1974, адреса реєстрації: Ярославська область, місто Рибінськ, вул. Рокосовського, б. 2, кв.63, посада: старший стрілець — зенітник розрахунку ПЗРК, особистий номер — М-1671, позивний — "Лебідь". Брав безпосередню участь у бойових діях на території України поблизу Луганського аеропорту (за підозрами СБУ, збив український ІЛ-76) і населених пунктів Дебальцевого, Санжарівки та Уткиного (січень-лютий 2015 року). У жовтні 2014 року відзначений державною нагородою РФ — медаллю "За відвагу". У травні 2015 року нагороджений державною нагородою РФ — "Орденом мужності".

Однак найцікавішим є той факт, що у квітні 2016 року Шаповалов і Свєткин були відзначені державною нагородою РФ — "Орденом мужності", а Лебедєв — "Медаллю Суворова", як "учасники оперативно-розвідувальних та спеціальних заходів у районі н.п. Пальміра", а в нагородних листах у графі "посада" після самої посади у ПВК "Вагнера" зазначено: "робота в інтересах МО РФ". І якщо "Орденом мужності" нагороджуються як військові, так і цивільні особи, то "Медаллю Суворова" нагороджуються лише військовослужбовці РФ.

"Опублікована інформація розкриває дані осіб, які в Росії становлять державну таємницю, і свідчить, що ПВК "Вагнера" є лише прикриттям для діяльності "позаштатної" окремої бригади ГРУ. Тому всі злочини її службовців є військовими злочинами керівництва Російської Федерації, а не приватної особи чи компанії", — зазначає спільнота.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з уточненим списком, який з'явився у мережі, у Сирії та Україні загинули 4569 найманців Росії.