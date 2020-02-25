Заворушення в Нових Санжарах: у МВС анонсували нові затримання

Міністерство внутрішніх справ України не виключає нових затримань у справі про заворушення в Нових Санжарах Полтавської області.

Про це розповів в ефірі ObozTV радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, коментуючи протести, що спалахнули через коронавірус. За його словами, зараз у справі шестеро фігурантів.

"Одне особа була затримана в порядку 208 статті Кримінально-процесуального кодексу одразу, коли відбувалися ці події. Це той нетверезий чоловік який намагався на автомобілі наїхати на поліцейських. Йому тоді ж оголосили підозру і запобіжний захід обрали у вигляді нічного домашнього арешту", - повідомив радник глави МВС.

"Сьогодні вручили підозру ще чотирьом людям. Відповідно, по двом з цих людей суд обирає запобіжний захід сьогодні, а по двом буде розглядати ситуацію завтра. Є ще шостий учасник цих всіх подій, якого зараз шукають, щоб вручити повідомлення про підозру, щоб передати на розгляд суду запобіжний захід", - розповів Мартиненко.

За його словами, правоохоронці зараз переглядають багато відео з місця подій, яке було у журналістів, щоб дати правову оцінку тому, що відбувалося. Він не виключив, що "будуть і інші кримінальні справи щодо подій, що відбувалися, і будуть ще підозрювані".

Також Мартиненко зазначив, що всі, кого тоді доставили в поліцію, виявилися місцевими жителями.

"Хочу розвіяти міф, що там було дуже багато приїжджих. Серед затриманих не було. Це жителі однієї територіальної громади, це Нові Санжари і населені пункти, котрі до них долучаються", - уточнив радник глави МВС.

rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Нові Санжари Полтавської області 20 лютого сотні людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

Між силовиками і місцевими жителями відбулися масштабні сутички – постраждали 10 осіб.

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