Затриманого в Польщі ветерана АТО Мазура повернули в Україну

Затриманого в Польщі за запитом РФ активіста і ветерана АТО Ігоря Мазура повернули в Україну.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Facebook пізно ввечері в середу, 13 листопада.

За його словами, повернення бійця стало можливим завдяки роботі Офісу президента, дипломатів, народних депутатів, МВС і Нацполіції.

"Це стало можливим в тому числі і тому, що, ще ввечері в день затримання, Українське бюро Інтерполу за дорученням Міністра МВС Арсена Авакова надіслало пакет документів, які прямо свідчили про зловживання РФ своїм правом звернення до цієї міжнародної організації. Окрему подяку хочу висловити послу України в Польщі Андрію Дещиці", – написав Геращенко.

"Це невеличка, але перемога в гибридній війні що веде проти нас Російска Федерація. Вітаємо вдома, Ігоре!" – додав він.

Ігор Мазур (позивний "Тополя") facebook.com/ProMovu1

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігоря Мазура затримали 9 листопада в Польщі за запитом Росії. Його і лідерів УНА-УНСО звинувачують в участі в боях на площі "Хвилинка" в Чечні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив: затримання Мазура доводить, що РФ в черговий раз використовувала Інтерпол для політпереслідувань. Крім того, росіяни порушили статті 2 і 3 статуту Інтерполу.

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