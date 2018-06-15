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Затримано ще одного організатора "вбивства" Бабченко

11.1тЧитати новину російською

Служба безпеки України затримала ще одного фігуранта у організації вбивства журналіста Аркадія Бабченко.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного слідчого управління відомства Богдан Тиводар.

За його словами затриманий також причетний до підготовки до серії терактів в Україні.

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"13 червня поточного року СБУ затримала" громадянина України Т. ", який керував вищевказаної групою осіб в Ростові-на-Дону і в Україні", - зазначив він.

При цьому Тиводар додав, що за місцем проживання "громадянина Т." в ході проведення обшуку вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси.

"В даний час є достатні підстави підозрювати" громадянина Т. "в причетності до приготування терактів", - підкреслив він.

Наразі затриманому, за словами Тиводара, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 ( "Незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами"), а також в організації приготування теракту.

Нагадаємо, раніше на засіданні Шевченківського районного суду Києва перший затриманий Борис Герман заявив, що насправді не готував замах на Бабченко , а брав участь в спецоперації Служби зовнішньої розвідки України щодо виявлення каналів фінансування російських диверсантів.

Увечері, 31 травня його заарештували на два місяці без права внесення застави. 1 червня стало відомо, що співробітники СБУ провели у Германа обшуки і вилучили телефон.

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Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Місце
Україна
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