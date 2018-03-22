Затримання та арешт: Рада вирішила долю Савченко

Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко (щоб подивитися відео з Верховної Ради, доскрольте сторінку вниз).

Дані постанови Генпрокуратури підтримали 291, 277 і 268 народних депутатів відповідно.

Раніше усі три подання ГПУ були визнані законними і вмотивованими комітетом з питань Регламенту і організації роботи Верховної Ради.

При цьому Савченко відразу після голосування вільно покинула будівлю парламенту.

Під час розгляду подань генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко в рамках розслідування справи за підозрою в організації держперевороту пройде психіатричну експертизу.

Також Генпрокурор показав у Раді відеодокази проти нардепа.

Савченко підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Як відомо, раніше Савченко викликали на допит у СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана з арсеналом зброї в зоні АТО. Допит повинен був відбутися 13 березня.

За словами прес-секретаря нардепа, вона вилетіла в ПАРЄ. Пізніше сама нардеп заявила, що не отримувала повістку про виклик на допит, пообіцявши прибути в СБУ в разі особистого оповіщення.

15 березня Савченко стала в СБУ і звинуватила Парубія в розстрілах на Майдані. У той же день Верховна Рада проголосувала за виключення Савченко з парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони України.

Зазначимо, що в матеріалах слідства, які були передані в Раду, значиться наступне: для організації держперевороту Савченко та її спільники розробили два плани. Так, крім того, що раніше озвучив Юрій Луценко, з підривом будівлі парламенту і вбивством депутатів і верхівки влади, бунтівниками планувався і нічне захоплення ВР.