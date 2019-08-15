Затримання Гримчака: з'явилися нові гарячі подробиці

Разом із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України Юрієм Гримчаком ввечері 14 серпня був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом.

Такі подробиці дізнався телеканал "24". Відзначається, що його ім'я – Ігор Овдієнко. Шурина Гримчака затримали на проспекті Перемоги в Києві, біля метро "Нивки".

Під час затримання йому стало погано – "швидка" діагностувала у нього високий тиск – 230/170.

Ігор Овдієнко у "швидкій" "24"

Пізніше його адвокат заявив, що у його підзахисного цукровий діабет і II група інвалідності.

Саме в авто Range Rover, в якому знаходився Овдієнко, правоохоронці знайшли 480 тис. доларів.

Тим часом, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомили, що справа із затриманням і хабаром не стосується діяльності їх відомства, а посади помічника заступника міністра в них взагалі немає.

Ігор Овдієнко у "швидкій" "24"

"Затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. Більш того, повідомлення у ЗМІ про затримання "помічника заступника міністра" також не є коректними, оскільки в штатному розкладі міністерства немає посади "помічник заступника міністра" . Згадана у ЗМІ особа не є працівником МТОТ", – повідомила прес-служба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гримчака і його помічника підозрюють в шахрайстві – вони нібито вимагали хабар у сумі 1,1 млн доларів США від підприємця за сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. При отриманні частини коштів у розмірі 480 тисяч чиновники були затримані "на гарячому".

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