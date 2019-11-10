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10 листопада • оновлено в 18:01
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/ Розслідування

Затримали на прохання Росії: в Польщі озвучили долю ветерана АТО Мазура

3.1т Читати матеріал російською

Польща прийме рішення щодо затриманого ветерана АТО і заступника голови УНА-УНСО Ігоря Мазура відповідно до міжнародного права.

З такою заявою виступив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає "Європейська правда".

За його словами, рішення про затримання "було прийнято прикордонною службою, яка не знає, яку функцію виконує людина, яка знаходиться в списку Інтерполу".

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"І Україна, і Росія є сторонами угоди Інтерполу, і обов'язок прикордонної служби - затримати таку особу. Іноді сторони угоди Інтерполу зловживають можливістю включення в список. Ці питання будуть проаналізовані і вивчені", - сказав Чапутович.

Ігор Мазур (позивний "Тополя")

Ігор Мазур (позивний "Тополя")

Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігоря Мазура 10 листопада передали на поруки генерального консула України в Любліні.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Польща
Теги
Ветерани війни на Донбасі Інтерпол
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Главное посмотрим - судья, который будет принимать решение, больше ненавидит УНА-УНСО или Россию?
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