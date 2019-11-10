Затримали на прохання Росії: в Польщі озвучили долю ветерана АТО Мазура

Польща прийме рішення щодо затриманого ветерана АТО і заступника голови УНА-УНСО Ігоря Мазура відповідно до міжнародного права.

З такою заявою виступив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає "Європейська правда".

За його словами, рішення про затримання "було прийнято прикордонною службою, яка не знає, яку функцію виконує людина, яка знаходиться в списку Інтерполу".

"І Україна, і Росія є сторонами угоди Інтерполу, і обов'язок прикордонної служби - затримати таку особу. Іноді сторони угоди Інтерполу зловживають можливістю включення в список. Ці питання будуть проаналізовані і вивчені", - сказав Чапутович.

Ігор Мазур (позивний "Тополя") Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігоря Мазура 10 листопада передали на поруки генерального консула України в Любліні.

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