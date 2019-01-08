Затоплення судна з українцями у Туреччині: з'явилися нові подробиці

Губернатор Самсуна Осман Каймак відвідав у лікарні українських моряків, врятованих після аварії вантажного судна "Волга Балт" біля берегів Туреччини.
Крім того, він надав постраждалим можливість зв'язатися зі своїми сім'ями і повідомити про своє самопочуття. Відповідне відео опубліковане на сторінці TC Samsun Valiliği у Twitter (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).
Врятовані українські моряки
Скріншот відео
Зі свого боку посол України у Туреччині Андрій Сибіга подякував губернатору Самсуна за турботу про врятованих українців. "Вдячні турецькій стороні за турботу і порятунок наших співвітчизників!" — написав він.
Крім того, Сибіга додав, що пошукові роботи берегової охорони тривають, підняті тіла трьох загиблих українців.
Врятовані українські моряки
Скріншот відео
Duygusal anların yaşandığı ziyaret esnasında Valimiz Sayın @osmankaymk, 'Volvo Balt 214' Panama bayraklı gemiden kurtarılan mürettebatın aileleriyle telefon görüşmelerini sağlayarak , sağlık ve genel durumları ile ilgili bilgi almalarını sağladı . pic.twitter.com/N9akur8vDj— TC Samsun Valiliği (@TCSamsunValilik) 7 січня 2019 р.
Губернатор Самсуна Осман Каймак відвідує потерпілих укр моряків у лікарні-вдячні тур стороні за турботу та порятунок наших співвітчизників!Станом на зараз пошукові роботи сил Берегової охорони тривають,піднято одне тіло загиблого українця https://t.co/0Sye8eMdie— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 8 січня 2019 р.
Турецькі рятувальники в надзвичайно складних погодних умовах знайшли ще 2 тіла загиблих-найближчі години буде проведено процедуру опізнання. Консул на місці в Самсуні працює— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 8 січня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в результаті затоплення корабля "Волга Балт" загинули шестеро людей, четверо з яких є громадянами України.
До літа 2017 року затонуле судно ходило під російським прапором. За даними Міністерства тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, на момент аварії воно могло перевозити вугілля з тимчасово непідконтрольної території Донбасу.
Заступник голови відомства Георгій Тука заявив, що Україна не зможе довести, що затонулий корабель перевозив вугілля з "Л/ДНР", оскільки це інформація з неофіційних джерел.