Затоплення судна з українцями у Туреччині: з'явилися нові подробиці

Губернатор Самсуна Осман Каймак відвідав у лікарні українських моряків, врятованих після аварії вантажного судна "Волга Балт" біля берегів Туреччини.

Крім того, він надав постраждалим можливість зв'язатися зі своїми сім'ями і повідомити про своє самопочуття. Відповідне відео опубліковане на сторінці TC Samsun Valiliği у Twitter (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Врятовані українські моряки Скріншот відео

Зі свого боку посол України у Туреччині Андрій Сибіга подякував губернатору Самсуна за турботу про врятованих українців. "Вдячні турецькій стороні за турботу і порятунок наших співвітчизників!" — написав він.

Крім того, Сибіга додав, що пошукові роботи берегової охорони тривають, підняті тіла трьох загиблих українців.

Врятовані українські моряки Скріншот відео

Duygusal anların yaşandığı ziyaret esnasında Valimiz Sayın @osmankaymk, 'Volvo Balt 214' Panama bayraklı gemiden kurtarılan mürettebatın aileleriyle telefon görüşmelerini sağlayarak , sağlık ve genel durumları ile ilgili bilgi almalarını sağladı . pic.twitter.com/N9akur8vDj — TC Samsun Valiliği (@TCSamsunValilik) 7 січня 2019 р.

Губернатор Самсуна Осман Каймак відвідує потерпілих укр моряків у лікарні-вдячні тур стороні за турботу та порятунок наших співвітчизників!Станом на зараз пошукові роботи сил Берегової охорони тривають,піднято одне тіло загиблого українця https://t.co/0Sye8eMdie — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 8 січня 2019 р.

Турецькі рятувальники в надзвичайно складних погодних умовах знайшли ще 2 тіла загиблих-найближчі години буде проведено процедуру опізнання. Консул на місці в Самсуні працює — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 8 січня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL: