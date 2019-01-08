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Затоплення судна з українцями у Туреччині: з'явилися нові подробиці

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Губернатор Самсуна Осман Каймак відвідав у лікарні українських моряків, врятованих після аварії вантажного судна "Волга Балт" біля берегів Туреччини.

Крім того, він надав постраждалим можливість зв'язатися зі своїми сім'ями і повідомити про своє самопочуття. Відповідне відео опубліковане на сторінці TC Samsun Valiliği у Twitter (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Врятовані українські моряки

Врятовані українські моряки

Скріншот відео

Зі свого боку посол України у Туреччині Андрій Сибіга подякував губернатору Самсуна за турботу про врятованих українців. "Вдячні турецькій стороні за турботу і порятунок наших співвітчизників!" — написав він.

Крім того, Сибіга додав, що пошукові роботи берегової охорони тривають, підняті тіла трьох загиблих українців.

Врятовані українські моряки

Врятовані українські моряки

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Місце
Україна
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