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Затопить по всій Україні: Тука попередив про нову небезпеку з Донбасу

3.4тЧитати новину російською

У разі затоплення шахт на окупованому Донбасі незабаром вода накриє і аналогічні споруди на решті території України.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook.

"Зверніть увагу: "обсяг шахтних вод, що надходять у шахту "Золоте" (контрольована територія) становить 940 тонн на годину", - підкреслив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тука заявив, що окуповані райони Донбасу очікує просідання грунту і отруєння води у разі, якщо з підтоплених шахт не відкачають рідину.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької області
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
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