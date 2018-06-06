Затопить по всій Україні: Тука попередив про нову небезпеку з Донбасу

У разі затоплення шахт на окупованому Донбасі незабаром вода накриє і аналогічні споруди на решті території України.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook.

"Зверніть увагу: "обсяг шахтних вод, що надходять у шахту "Золоте" (контрольована територія) становить 940 тонн на годину", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тука заявив, що окуповані райони Донбасу очікує просідання грунту і отруєння води у разі, якщо з підтоплених шахт не відкачають рідину.