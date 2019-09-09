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10 вересня • оновлено в 06:41
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/ Розслідування

Засуджений "кримський диверсант" попросив Путіна про помилування

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Засуджений в окупованому Криму до 6,5 року колонії суворого режиму в справі "українських диверсантів" Андрій Захтій написав прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомили Крим.Реалії. Як розповіла його дружина Оксана, таке рішення Захтій ухвалив після того, як дізнався, що його не включили до списків на обмін полоненими між Україною і Росією, який відбувся 7 вересня.

"Про рішення Андрія написати лист із проханням про помилування я дізналася від адвоката. Лист уже надіслано. Це не просте рішення, Андрій його ухвалив після того, як дізнався, що його немає в списках на обмін", – розповіла вона.

Андрій Захтій

Андрій Захтій

svoboda.org

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За її словами, Захтій використовує будь-який шанс, щоб опинитися на батьківщині.

"Я хочу сказати, що ми щиро раді за всіх, хто опинився на волі, особливо за їхні сім'ї. Власне, такими ж мотивами було продиктоване рішення Андрія. Він використовує будь-який шанс, щоб швидше опинитися вдома з рідними", – додала дружина засудженого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії заявила про запобігання в окупованому Криму вчинення "терористичних актів", нібито підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Одним із затриманих "українських диверсантів" був Андрій Захтій, який називав себе жителем РФ. У лютому 2017 року Захтія і Панова етапували до Криму.

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Теми
Анексія Криму Обмін полоненими
Особа
Андрій захтів
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Serov Oleg
Serov Oleg
надо бы накинуть пяток лет..
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
То есть он признал вину!
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Дудко Олег
Дудко Олег
Гражданин России, не является сотрудником СБУ, готовил теракт в России. Мечтает вернуться на Родину. Он и так на Родине, какой обмен. Пусть лампочки в тюрьмах вкручивает.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Невмерущий Чахлик, По видимому, лампочку ему такую не маленькую скрутили))) Ему не понравилось)))
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Дудко Олег, Ему вже вкрутили, походу, уж задёргалси))
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