Засуджений "кримський диверсант" попросив Путіна про помилування

Засуджений в окупованому Криму до 6,5 року колонії суворого режиму в справі "українських диверсантів" Андрій Захтій написав прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомили Крим.Реалії. Як розповіла його дружина Оксана, таке рішення Захтій ухвалив після того, як дізнався, що його не включили до списків на обмін полоненими між Україною і Росією, який відбувся 7 вересня.

"Про рішення Андрія написати лист із проханням про помилування я дізналася від адвоката. Лист уже надіслано. Це не просте рішення, Андрій його ухвалив після того, як дізнався, що його немає в списках на обмін", – розповіла вона.

Андрій Захтій svoboda.org

За її словами, Захтій використовує будь-який шанс, щоб опинитися на батьківщині.

"Я хочу сказати, що ми щиро раді за всіх, хто опинився на волі, особливо за їхні сім'ї. Власне, такими ж мотивами було продиктоване рішення Андрія. Він використовує будь-який шанс, щоб швидше опинитися вдома з рідними", – додала дружина засудженого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії заявила про запобігання в окупованому Криму вчинення "терористичних актів", нібито підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Одним із затриманих "українських диверсантів" був Андрій Захтій, який називав себе жителем РФ. У лютому 2017 року Захтія і Панова етапували до Криму.

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