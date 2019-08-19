"Застосовували трофеї!" В "ДНР" наполохалися через докази проти Росії щодо Іловайська

Терористи "ДНР" бурхливо відреагували на появу доказів про участь регулярної армії Росії в боях за Іловайськ і поспішили відбрехатися.

Як пише Інтерфакс, "заступник начальника управління народної міліції ДНР" Едуард Басурін заявив, що в боях під Іловайськом нібито брали участь танкові підрозділи псевдореспубліки, сформовані на основі трофейної української техніки.

"Ні про яку російську техніку там не йшлося. Ніяких доказів не висунуто. Одні слова. Там застосовувалася колишня українська техніка, яку покидали тут українські військові, коли залишали Донбас. Трофейна техніка застосовувалася", – збрехав терорист.

Терорист Едуард Басурін Lenta.ru

Разом з тим, він визнав, що в битві брали участь російські танки Т-72, проте спробував "привласнити" їх Збройним силам України.

"На озброєнні української армії знаходилися різні види танкової техніки, включаючи Т-72 і Т-80. На території Донецької області було кілька складів з такою технікою, наприклад під Артемівськом. І після того, як українська армія пішла, ця техніка перейшла під наш контроль", – продовжив озвучувати кремлівські фейки Басурін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група британських розслідувачів Forensic Architecture знайшла нові докази участі російської армії в боях на Донбасі. Надалі ці матеріали будуть використовувати в позові проти Росії в Європейському суді з прав людини.

Дослідники проаналізували дані з супутників, де була зафіксована колона військової техніки з РФ, яка знаходилася на території України. Це, в тому числі, танки Т-72Б3, які в той час використовувалися винятково російською армією.

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