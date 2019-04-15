"Одна надія, що зіб'є машина": в Дніпрі маршрутник врятував життя перехожому, українці захоплені

У Дніпрі водій маршрутного мікроавтобуса №77 допоміг хлопцю, яки йшов посеред дороги в стані глибокої депресії. Чоловік зупинив маршрутку, запросив молоду людину в салон і заспокоїв.

Про цей випадок OBOZREVATEL розповіла пасажирка маршрутки Світлана Філяшина.

"Ми їхали в автобусі з номером АЕ 0041 АА по вул. Велика Діївська. Посеред дороги помітили чоловіка 35 років, який, йшов і плакав. Наш водій сказав тоді: "Дивно, я бачив цього хлопця, коли їхав у зворотному напрямку". Далі він зупинив маршрутку, поплескав хлопця по плечу і попросив його зайти в салон", – згадує Світлана.

Жінка не чула всієї розмови, але запам'ятала, як хлопець говорив водієві, що його життя скінчилося, і у нього одна надія, що його зіб'є якась машина.

"Водій продовжив рух, попутно кажучи молодій людині підбадьорливі слова. Він питав, чим може допомогти, а також просив не падати духом", – розповіла Світлана.

Водій маршрутки №77 Фото: Світлана Філяшіна

Жінка написала про цей інцидент в Facebook. Багато інтернет-користувачі оцінили вчинок водія маршрутки.

"Побільше б таких людей і людських вчинків, і жити б стало набагато краще. Респект", – написала Вікторія Сливна.

"Можливо, що в той самий момент він хлопцеві життя врятував", – припустила користувач з ніком Inna.

Інші читачі повідомили, що не раз зустрічали того водія. "Під час поїздки він часто жартує і нерідко пригощає пасажирів цукерками", – прокоментувала Анна Борисова.

"Він працював у нас на 92-му маршруті. Дуже класний мужик. Найдобріший", – написала Любов Копач.

У компанії-перевізник ТОВ "Технополіс", в якій працює водій буса, знають про випадок з пасажиром. Представник компанії взяв номер нашого журналіста, пообіцявши зв'язати з водієм маршрутки. Однак станом на 19:00 зв'язатися з водієм не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чоловік, ризикуючи життям, врятував дітей, які провалилися під лід на озері в Подільському районі.

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