"Заслуговує на довіру": адвокат прокоментував причетність ДБР до тиску на суддів

Заява директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника і керівника Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка щодо причетності Державного бюро розслідувань до тиску на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів виглядає переконливо. Хоча в самому ДБР це навряд чи визнають.

Таку думку у своєму блозі на "Українській правді" висловив Ігор Головань, керуючий партнер адвокатського об’єднання "Головань і партнери".

"Державне бюро розслідувань зайняло достойне місце у представленій Артемом Ситником і Сергієм Горбатюком схемі. Немає сумнівів, що працівники ДБР та інші фігуранти відео протягом наступних днів і місяців скажуть багато правильних слів про презумпцію невинуватості, допустимість доказів, а також необхідність суворого дотримання процесуальних норм", - зазначив Головань.

"Також немає сумнівів, що опубліковані Артемом Ситником і Сергієм Горбатюком матеріали куди більше заслуговують на довіру, ніж та голослівна маячня, що її так подобається розслідувати "ДБРівціям", - додав він.

Також адвокат наголосив на тому, що на ситуацію, яка склалася, досі ніяк не відреагували в Офісі президента.

"До речі, президент Зеленський вимагає звільнити начальника поліції Дніпропетровської області. Бо опубліковане в мережі інтернет відео "шокує цинізмом поведінки представників старої еліти". А от опубліковані Артемом Ситником і Сергієм Горбатюком матеріали ніяким цинізмом не шокують президента. Чи шокують? Цікаво буде дізнатися", - написав Головань.

Нагадаємо, днями у будівлі Окружного адміністративного суду м.Києва пройшли обшуки у рамках кримінальної справи щодо втручання голови суду Павла Вовка та чотирьох його підлеглих у роботу ВККС та органів влади. Зокрема, Вовк підозрюється у причетності до ухвалення у ручному режимі певних рішень про звільнення одних членів ВККС і призначення інших. Для тиску на "незручних" членів ВККС, за інформацією Ситника, задіювалося ДБР.

Повне відео брифінгу Ситника і Горбатюка:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 26 липня стало відомо про втечу з-під арешту ексзаступника глави поліції Одещини Костянтина Гейко, якого підозрюють у розкраданні речових доказів на суму понад 50 млн. грн. Втікача оголосили у розшук.

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