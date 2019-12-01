"Засівають" Донбас мінами: боєць ЗСУ розкрив нову підлість окупантів Путіна

Терористи "Л/ДНР" на Донбасі активно "засівають" житлові зони протипіхотними мінами.

Як розповів в Facebook боєць ОС Харитін Старський, міни, які використовують російські окупанти, ніколи не виготовлялися в Україні, що є черговим доказом проти Кремля.

"Знаєте, що таке "рускій мір"? Це засівати протипіхотними мінами зеленку, де місцеві випасають кіз або ходять по гриби. Як ми вже неодноразово спостерігали", – написав він.

"Єдине, що здатне стримати колорадів – це адекватна відповідь наших гвардійців. У таких випадках терористи ловлять плачульку і замовкають", – зазначив боєць.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше боєць ЗСУ розповів, як російські війська на Донбасі обстрілюють позиції українських військ, прикриваючись місцевими жителями.

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