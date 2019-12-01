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1 грудня • оновлено в 06:12
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"Засівають" Донбас мінами: боєць ЗСУ розкрив нову підлість окупантів Путіна

1.8т
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Терористи "Л/ДНР" на Донбасі активно "засівають" житлові зони протипіхотними мінами.

Як розповів в Facebook боєць ОС Харитін Старський, міни, які використовують російські окупанти, ніколи не виготовлялися в Україні, що є черговим доказом проти Кремля.

"Знаєте, що таке "рускій мір"? Це засівати протипіхотними мінами зеленку, де місцеві випасають кіз або ходять по гриби. Як ми вже неодноразово спостерігали", – написав він.

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"Єдине, що здатне стримати колорадів – це адекватна відповідь наших гвардійців. У таких випадках терористи ловлять плачульку і замовкають", – зазначив боєць.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше боєць ЗСУ розповів, як російські війська на Донбасі обстрілюють позиції українських військ, прикриваючись місцевими жителями.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Что-то ни одна коза на выпасе не подорвалась, одни только долб@ёбы ВСУ ...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Знаете, что такое дeбилы? Это когда день за днем на минах исключительно на своих же позициях, подрываются те самые укpoсвoлoчи, что вещают о том, что Донбасс минируют российские военные. Вот только тех мифических военных окромя ваших oбдoлбышeй, сторонние зарубежные наблюдатели так и не нашли.
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