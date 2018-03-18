Зарізав багатодітну матір: з'явилося фото вбивці з Фастова

У мережі з'явилося фото підозрюваного в кривавому вбивстві одинокої матері трьох дітей в Фастові Олексія Єрмоловича.

Справу слухали в закритому для преси режимі, проте учасники процесу "злили" знімок, передає ТСН.

На судовому засіданні з обрання запобіжного заходу підозрюваний розповів деякі подробиці свого злочину.

Зокрема, він вказав, що напав на жертву зі спини, збив її з ніг, а потім почав наносити удари ножем уже лежачій жінці. "Я не чув, щоб вона кричала", - заявив Олексій Єрмолович.

На обличчі він має гематому - слід від удару, який завдала Лілія Гордєєва, коли намагалася захиститися від нападника.

Як повідомляв "Обозреватель", вбивство 43-річної багатодітної матері-одиначки Лілії Гордєєвій у Фастові Київської області шокувало багатьох українців. Жінці нанесли 24 ножових поранення біля дитячого садка.