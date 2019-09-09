"Занадто велика ціна": скандал із прапорами в Станиці Луганській отримав продовження

На вулицях Станиці Луганської на Донбасі знову розвісили національні прапори України.

Відповідними фото в особистому Telegram-каналі поділився офіцер Збройних сил Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). "Нарешті прикра помилка усунена і прапори повернуті на місце", – зазначив він.

"Сподіваюся, що винні за такі дії, ті, хто дав команду зняти прапори України, понесе сувору відповідальність! Занадто велику ціну ми платимо, щоб саме цей прапор вільно розвивався над цією територією", – додав офіцер.

Ілюстрація 5 канал

Станиця Луганська Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Станиця Луганська Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Станиця Луганська Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Скріншот

Нагадаємо, в Станиці Луганській через три дні зняли розвішані на вулицях державні стяги, що викликало обурення місцевих жителів.

До цього в "ЛНР" відреагували на українські прапори на мосту біля Станиці Луганської на честь завершення демонтажу конструкції, вивісивши свої знамена.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відновити зруйнований міст у Станиці Луганській, де раніше відбулося розведення сил.

Для місцевих жителів, які перетинають лінію розмежування, запустили безкоштовний автобус.

21 серпня в ОБСЄ заявили про повне розмінування Україною території біля моста.

На початку вересня українська сторона завершила повний демонтаж фортифікаційних споруд у місті поблизу зруйнованого моста через Сіверський Донець.

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