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10 вересня • оновлено в 06:30
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"Занадто велика ціна": скандал із прапорами в Станиці Луганській отримав продовження

11.3т Читати матеріал російською

На вулицях Станиці Луганської на Донбасі знову розвісили національні прапори України.

Відповідними фото в особистому Telegram-каналі поділився офіцер Збройних сил Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). "Нарешті прикра помилка усунена і прапори повернуті на місце", – зазначив він.

"Сподіваюся, що винні за такі дії, ті, хто дав команду зняти прапори України, понесе сувору відповідальність! Занадто велику ціну ми платимо, щоб саме цей прапор вільно розвивався над цією територією", – додав офіцер.

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Ілюстрація

Ілюстрація

5 канал

Станиця Луганська

Станиця Луганська

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Станиця Луганська

Станиця Луганська

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

Станиця Луганська

Станиця Луганська

Telegram-канал Анатолія Штефана "Штірліца"

"Занадто велика ціна": скандал із прапорами в Станиці Луганській отримав продовження

Скріншот

Нагадаємо, в Станиці Луганській через три дні зняли розвішані на вулицях державні стяги, що викликало обурення місцевих жителів.

До цього в "ЛНР" відреагували на українські прапори на мосту біля Станиці Луганської на честь завершення демонтажу конструкції, вивісивши свої знамена.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Луганськ
Теги
украинский флаг прапор України Новини Донбасу фотографии Донбас Новини ЛНР
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Пэрэможцы так трясуться за свои вонючие тряпки...последнее, что у них осталось...
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Wick John
Wick John
Виня Ксения, шлюха скачи в что обслуживать своих хероев
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Виня Ксения
Виня Ксения
Иванов Владимир, выпей бояры и занюхай своей сцаной тряпкой.
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Магась Серега
Магась Серега
Бойцы народной армии ДНР в честь дня освобождения Донбасса от немецких оккупантов запустили над позициями украинских силовиков беспилотник с копией Красного Знамени Победы. Украинские силовика, повинуясь инстинкту, немедленно открыли по нему огонь.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Магась Серега, ссышься ты по ночам на своем продавленном диване. Исходя из твоей логики, ты мог и не родиться, так как все граждане ссср должны были сидеть в окопах всю войну (1941-1945) безвылазно и вероятность, что твои предки бы выжили практически равна нулю, так как сидели бы они там без оружия (его элементарно на всех бы не хватило, так как ссср не был готов к войне и сдал фашистам куча территорий без особого сопротивления в первые месяцы войны). У тебя есть не такие тупые вопросы?
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Магась Серега
Магась Серега
Ящик Геннадий, почему тогда такой свиноеб как ты не на войне? ссышься?
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CARGO 100
CARGO 100
Столбы ещё покрасьте, вам даже ЗИЛ с вышкой в России покрасили ...
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