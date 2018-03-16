Занадто мало: жертва ДТП не допросилася у Зайцевої більшої суми

Адвокат однієї з жертв жахливої ДТП в Харкові Оксани Нестеренко Олександр Дріжанов заявив, що вони просили продовження матеріальної допомоги, але відповіді не послідувало.

За його словами, запропонованої суми виявилося занадто мало для лікування і реабілітації, передає "Громадське радіо".

"На сьогодні говорити, що вона вилікувалася, не є можливим, тому що стадія лікування ще триває, триває реабілітація, яка також вимагає чималих коштів. Ми, до речі, не відмовлялися від запропонованих сум компенсації, проте ця сума мізерно мала для відновлення того каліцтва, яке було отримано внаслідок ДТП. І тому ми зверталися в усному порядку до представника Зайцевої, так як вони визнали провину, але на той момент, коли була отримана сума, вона не була частковою в рамках позову. Ми вважаємо, що на той момент була добровільна благодійна допомога, яка була одноразова, а не тривала. І про продовження надання допомоги ми не отримали жодної відповіді", - пояснив він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, що сім'ї Берченко і Євтєєвої, діти яких загинули в смертельному ДТП у Харкові, повернули по 50 тисяч гривень родині 20-річної винуватиці аварії Олени Зайцевої.