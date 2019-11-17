Заморозили живцем? З'явилася моторошна версія загибелі українців у Польщі

Односельці загиблих у Польщі українців підозрюють, що хтось навмисно відчинив вікно у морозильній камері для фруктів, куди вони залізли, після чого замкнув заробітчан всередині.

Відповідну версію про смерть 28-річного Ігоря та 46-річного Івана розповіли у коментарі інформаційному-аналітичного порталу Тернополя "Сорока".

Родина українців упевнена, що трагедію підстроїв поляк, на якого вони працювали. За словами родичів, Ігор та Іван поїхали на заробітки ще 14 серпня, а офіційно їх працевлаштували лише 8 листопада – за два дні до смерті.

Чоловіки загинули лише за кілька годин до повернення додому. Вранці приїхав українських перевізник, щоб забрати Ігоря та Івана з речами. Коли їх не виявили, почалися пошуки. Водій стверджує, що польський роботодавець після цього почав переконувати, щоб той тихенько поїхав із місця трагедії, інакше поліція почне допитувати, як свідка.

Фото з місця НП RMF24.pl

"Поляк, у якого працювали Іван та Ігор заявив родині, що може самостійно тіла довезти до кордону України, але, якщо йому заплатять 40 тисяч злотих", – розповіла журналістам сусідка загиблих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тіла українців виявили на яблучній плантації у Садковіці (Лодзьке воєводство) 10 листопада. Чоловіки були замкненими у камері, наповненій азотом.

Товариші українців та їх рідні вважають, що загибель – інсценування, і все підлаштували, щоб не розплачуватися з ними.

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