Заморив сина голодом: український депутат знайшов собі виправдання

Депутат Новоукраїнської районної ради, який мало не заморив сина голодом, звинуватив у всьому експерименти лікарів.

"Це над ним проводили експерименти медики одразу після пологів. Я бачив, як вони ховали шприци. Ми зверталися до Кабміну, до президента, в прокуратуру, в усі інстанції, але від нас відмахнулися", - заявив OBOZREVATEL Мольченко.

За його словами, син сам худнув, хоча "дружина годувала часто, кожну годину, а то й півгодини".

"Але він одразу ходив у туалет. Його організм нічого не засвоює, тому він так виглядає. Ми хотіли, щоб його поклали в обласну лікарню, але нас там не прийняли, тому що потрібно направлення від місцевого лікаря. А в нашій районній лікарні напрямку не дають, кажуть - лягайте до нас. А ми не хочемо, ми багато чули, як тут діти вмирають. Тут багато новонароджених на кладовищі лежать", - запевняє Мольченко.

"Кіровоградська правда"

У свою чергу головний лікар центральної районної лікарні Новоукраїнки Ігор Шілінський пояснив, що все це неправда і вигадки депутата. "Він на всіх тут пише скарги і подає в суд, ми вже звикли. Звичайно, жодних експериментів ніхто не проводив. Він придумав цю історію, як і багато інших", - говорить Шілінській.

Як повідомляв OBOZREVATEL, малюка врятували правоохоронці, соціальні служби та медики, які вилучили дитину з сім'ї. Замість нормальних у його віці 16 кг хлопчик важить всього 7.