Іранці вже встигли повністю зачистити поле, на якому розбився український лайнер МАУ, що є вкрай підозрілим за катастрофи такого масштабу.

Відповідне фото оприлюднила у Twitter журналістка CBS Елізабет Палмер, зазначивши, що уламки повітряного судна були прибрані з місця події ще до вечора 9 січня.

"Команда CBS відвідала місце катастрофи МАУ на захід від Тегерана. Дев'ята ранку за місцевим часом. Практично всі частини літака були прибрані вчора, кажуть тутешні. Сміттярі зараз колупають чисте поле. Ні безпеки. Ні оточення. Жодних ознак будь-яких слідчих", – обурилася вона.

Аналогічну інформацію оприлюднило й CNN. Ресурс пише, що всі великі уламки судна були одразу ж прибрані з ділянки аварії 8 січня, що, на думку експертів, є вельми незвичайним кроком на такому ранньому етапі розслідування.

За словами очевидців, іранська поліція та Корпус вартових Ісламської революції розганяли людей, які сновигали по території. Мародери також збирали речі з землі.

Водночас вже 9 січня поблизу місця трагедії не було ні поліцейських, ні офіцерів безпеки. Свідки стверджують, що на полі панує "анархія".

За словами кореспондента Річарда Квеста, вельми незвично, що простір катастрофи очищується так швидко і без присутності інших акредитованих представників. Адже, як правило, судово-медичні експерти з основних слідчих органів стежать за уламками в разі подібних ситуацій, щоб зберегти їх у первісному стані, перш ніж прибирати в безпечне місце для дослідження.

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday - say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators. pic.twitter.com/hhNJyokhjq