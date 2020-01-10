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10 січня • оновлено в 16:40
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/ Розслідування

Замітають сліди? З'явилося нове фото зачистки місця аварії літака МАУ в Ірані

4.3т
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Іранці вже встигли повністю зачистити поле, на якому розбився український лайнер МАУ, що є вкрай підозрілим за катастрофи такого масштабу.

Відповідне фото оприлюднила у Twitter журналістка CBS Елізабет Палмер, зазначивши, що уламки повітряного судна були прибрані з місця події ще до вечора 9 січня.

"Команда CBS відвідала місце катастрофи МАУ на захід від Тегерана. Дев'ята ранку за місцевим часом. Практично всі частини літака були прибрані вчора, кажуть тутешні. Сміттярі зараз колупають чисте поле. Ні безпеки. Ні оточення. Жодних ознак будь-яких слідчих", – обурилася вона.

Аналогічну інформацію оприлюднило й CNN. Ресурс пише, що всі великі уламки судна були одразу ж прибрані з ділянки аварії 8 січня, що, на думку експертів, є вельми незвичайним кроком на такому ранньому етапі розслідування.

В Ірані зачистили місце катастрофи МАУ

В Ірані зачистили місце катастрофи МАУ

Twitter Елізабет Палмер

Новини
Бутусов по пунктах описав, як Іран заважає розслідуванню катастрофи літака МАУ

За словами очевидців, іранська поліція та Корпус вартових Ісламської революції розганяли людей, які сновигали по території. Мародери також збирали речі з землі.

Водночас вже 9 січня поблизу місця трагедії не було ні поліцейських, ні офіцерів безпеки. Свідки стверджують, що на полі панує "анархія".

За словами кореспондента Річарда Квеста, вельми незвично, що простір катастрофи очищується так швидко і без присутності інших акредитованих представників. Адже, як правило, судово-медичні експерти з основних слідчих органів стежать за уламками в разі подібних ситуацій, щоб зберегти їх у первісному стані, перш ніж прибирати в безпечне місце для дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • іранський чиновник заявив, що на повне розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном може піти від одного до двох років.

  • Що стосується розшифрування "чорних скриньок", знайдених на місці катастрофи, то воно, за його словами, триватиме один-два місяці.

  • Засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс заявив, що іранська сторона згрібає уламки українського Boeing бульдозером. Це знищує шанси на проведення детального розслідування трагедії.

  • А секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що пришвидшити процес розслідування трагедії не вдається через те, що іранська сторона не може працювати після 16:00 у зв'язку з релігійними переконаннями.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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Исаев Денис
Исаев Денис
А сколько они там неделю должны лежать что ли? К вечеру 9-го два дня прошло почти.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Сначала в наглую убивают иранского генерала, а потом удивляются почему Иран запад нах шлет...парадокс?
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