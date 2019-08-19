Замість школи — казарма: в "ЛНР" терористи влаштували нове свавілля

Жителі тимчасово окупованого міста Ірміно в Луганській області збунтувалися через наміри терористів "ЛНР" зробити з місцевої 13-ї школи казарму.

Як повідомляє "Східний варіант", навчальний заклад збираються присвоїти російські окупанти так званого Платовського полку. Однак, коли інформація про це була оприлюднена, батьки учнів прийшли до школи і заявили директорові, що не допустять її закриття (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами жителів Ірміного, досі бойовики Платовського полку базувалися в захопленому будинку одного з технікумів у сусідньому Перевальську. Однак там їх розташування знаходиться в зоні досяжності української артилерії і періодично обстрілюється. Тому терористи вирішили втекти подалі від передової – в Ірміно, куди міни не прилітають.

Примітно, що порожніх будівель, у яких могли б розміститися бойовики, в Ірміно дуже багато. Проте вибір військових злочинців упав на будівлю школи №13, оскільки вона є комфортною і теплою.

Місцеве населення розповідає: самі терористи вже сповістили їх, що вирішили питання з 13-ю школою і збираються переїжджати туди найближчим часом. Також люди бачили, як представники проросійських збройних формувань інспектували школу разом із директором.

Однак на всі запитання розлючених батьків колектив школи і чиновники з районного відділу освіти заявили, що поки ще наказу про закриття школи немає і установа продовжує працювати в звичайному режимі. Але люди стверджують, що знають про рішення закрити школу і передати її бойовикам. У зв'язку з цим вони пообіцяли співробітникам школи відстоювати навчальний заклад і не допускати його закриття.

Терористи "ЛНР" "24 канал"

Кричущу ситуацію в Ірміно прокоментував український журналіст Денис Казанський, який підкреслив, що такий результат був відомий наперед. Адже ще на початку російської агресії жителів захоплених населених пунктів, які підтримали окупантів, попереджали, чим це закінчиться.

"Пам'ятаю, ще з 2014-го ми попереджали, що "ополченці" – насправді кримінальники і мародери. Нас не послухали. Тепер переконуються у цьому на власному досвіді", – зазначив Казанський.

У Ірміно бойовики хочуть забрати собі одну зі шкіл під казарму. Батьки учнів збунтувалися.



Пам'ятаю, ще з 2014 ми попереджали, що "ополченці" - насправді кримінальники і мародери. Нас не послухали. Тепер переконуються в цьому на власному досвіді. https://t.co/e2oFkFW9s7 - Денис Казанський (@den_kazansky) 19 серпня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ефірі російського пропагандистського телебачення з'явилися батьки школярів із Авдіївки і поскаржилися на нібито насильницьку українізацію. Підігруючи кремлівським фейкам, вони почали скаржитися на директрису-націоналістку, яка виступила проти російської мови в навчальному закладі на лінії фронту.

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